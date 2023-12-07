رسميا.. إقالة بوشكريو من تدريب المنتخب الجزائري لكرة اليد

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، إقالة المدرب صالح بوشكريو من تدريب المنتخب الوطني للأكابر.

وقالت اتحادية كرة اليد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، “فايسبوك: “تعلم الإتحادية الجزائرية لكرة اليد رسميا عن إنهاء مهام السيد صالح بوشكريو من منصبه كمدرب للمنتخب الوطني الجزائري اكابر رجال لأسباب إنضباطية.

وأضافت أن الإفصاح عن المدرب الجديد سيكون خلال الأسبوع المقبل.

كما أعلنت الاتحادية في بيانها عن ” إنهاء مهام فيلالي قرد الواد أحمد من منصبه كمدير للمنتخبات الوطنية “DEN” لأخطاء إدارية”.

وتأتي إقالة المدرب صالح بوشكرية قبل شهر على انطلاق كأس إفريقيا لكرة اليد التي ستقام مصر.