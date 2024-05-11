رسميا.. إنتاج الزيت بمصنع جيجل سبتمبر المقبل

رئيس مجمع "مدار" شرف الدين عمارة لـ"الشروق":

أكد الرئيس المدير العام لمجمع “مدار”، شرف الدين عمارة، أن إنتاج الزيوت بمصنع “كتامة أغري-فورد” المتواجد بميناء جن جن بجيجل، سينطلق رسميا شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح المسؤول الأول بالمجمع في تصريح لـ”الشروق”، على هامش إحياء الذكرى الـ58 لتأميم المناجم والذكرى الـ57 لتأسيس الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي “سونارام”، الخميس، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، أن الأشغال بالمصنع تسير بوتيرة جيدة، ومن المنتظر أن يدخل مرحلة الإنتاج بشكل رسمي شهر سبتمبر المقبل.

ولمّح شرف الدين إلى أن الإنتاج يمكن أن ينطلق قبل هذا الموعد، لكن ولتكون الأمور مضبوطة، حسبه، فإن الإنتاج سيكون فعليا في شهر سبتمبر.

وكما هو معلوم، فإن هذه المنشأة تم تأميمها من طرف الدولة، عقب صدور أحكام قضائية ضد مالكيها السابقين، وهم الإخوة كونيناف، بعد متابعتهم بتهم فساد، وصدور توجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإعادة بعثها مجددا لإنتاج الزيوت الغذائية، والتي ستكون في مرحلة لاحقة جزائرية خالصة، أي بمواد أولية منتجة محليا وليست مستوردة.

وتنافس مجمعا “مدار” و”أغروديف” العموميين على الاستحواذ على هذا المصنع بميناء جن جن بجيجل، لكن الكلمة في الأخير كانت لصالح مجمع “مدار” بالنظر إلى استعداداته المالية.