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رسميا.. إيران تبدأ مراسم تشييع خامنئي

الشروق أونلاين
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رسميا.. إيران تبدأ مراسم تشييع خامنئي

بدأت إيران رسمياً، صباح السبت، مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، التي ستستمر ستة أيام وتشمل محطات في العراق، قبل أن يوارى الجثمان الثرى في مدينة مشهد.

وحسب وسائل إعلام محلية ودولية توافد آلاف المشيعين منذ الفجر إلى باحة مصلى طهران الكبير حيث يسجى نعش خامنئي وهم يحملون رايات حمراء كتب عليها “الشهيد”

وهتف المشاركون “الموت لأميركا، الموت لإسرائيل” و”الثأر الثأر”، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان بدأ تدفق المشاركين الى المكان منذ الفجر. وارتدى معظمهم اللون الأسود.

واغتيل خامنئي في ضربة صهيونية على مقرّ إقامته في طهران في اليوم الأول من الهجوم الأميركي الصهيوني على إيران في 28 فيفري  الذي تسبّب باندلاع حرب امتدت الى دول عدّة في الشرق الأوسط.

ودفن بشكل موقت الى حين أتاح وقف إطلاق النار بتنظيم مراسم تشييعه الرسمية.

ويوم أمس الجمعة أيضًا، أُقيمت المراسم الرسمية للوداع باستضافة من رؤساء السلطات الثلاث، وبمشاركة جمع من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، في مصلّى الإمام الخميني (قدس سره).

وفي هذه المراسم، حضرت وفود من مختلف دول العالم إلى المصلّى، وأدت تحية الوداع للامام الشهيد سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، معربةً عن تعازيها وتضامنها مع الشعب الإيراني.

ومن المقرر أن تُقام صباح الأحد الصلاة على جثمان المرشد السابق على خامنئي.

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