رسميا.. اعتزال بوهني وخليف ممارسة الكرة

أعلن اتحاد الكرة الجزائري مساء الأحد، عن اعتزال اللاعبتَين الدوليتَين نعيمة بوهني ولينة خليف ممارسة كرة القدم.

ونقل اتحاد الكرة الجزائري على لسان المهاجمة بوهني (40 سنة في أكتوبر المقبل) قولها: “أشعر ببعض الحزن لمغادرتي الميادين، لكن هذا هو قانون كرة القدم. أعتقد أنني بذلت أقصى المجهودات من أجل بلدي طوال هذه السنوات. كنت أتمنى أن أشارك ولو لمرة أخيرة في كأس أمم إفريقيا 2025، لكن الله شاء غير ذلك. أعتبر نفسي محظوظة لأنني استفدت من مسيرة كروية حافلة وحققت العديد من الألقاب مع الأندية التي لعبت لها”.

من جهتها، قالت متوسطة الميدان لينة خليف (28 سنة): “أفخر بارتداء قميص المنتخب الوطني الجزائري لسبعة أعوام. عشت لحظات رائعة مع زميلاتي في المنتخب. إن اختتام مسيرتي بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025 مصدر فخر كبير، مع أنني أعتقد أننا كنا نملك الإمكانيات اللازمة للمضي قدما. كان الدفاع عن ألوان بلدي تجربة استثنائية”.