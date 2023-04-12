رسميا.. اعتماد أول بنك عمومي للجزائر في الخارج

برأسمال يقدر بـ100 مليون دولار

تحصّل “البنك الجزائري السنغالي” على الاعتماد من السلطات النقدية في السنغال، كأول بنك عمومي تفتتحه الجزائر في الخارج.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية يوم الأربعاء عن رئيس مجلس إدارة البنك الوطني الجزائري محمد لمين لبو، فقد “منحت وزارة المالية في السنغال، الاعتماد الرسمي للبنك الجزائري السنغالي، يوم 11 أفريل”.

وجاء اعتماد البنك العمومي الجزائري الأول في السنغال، حسب ما أوضحه لبو، على مرحلتين:

الأولى على مستوى اللجنة المالية للبنك المركزي لدول غرب إفريقيا بكوت ديفوار،

والثانية في السنغال، بعد الاستماع إلى الاستراتيجية الاستثمارية للبنك، التي قبلت بدون أي تحفظ.

وسيشرع البنك الجزائري السنغالي في النشاط، برأسمال يقدر بـ100 مليون دولار، قبل سبتمبر القادم.

ويتكوّن هذا البنك من أربعة مساهمين: البنك الوطني الجزائري بنسبة 40 بالمائة،

القرض الشعبي الجزائري،

بنك الجزائر الخارجي،

وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، بـ20 بالمئة لكل مساهم.

وتم إيداع ملف طلب اعتماد البنك في السنغال، في شهر جانفي الماضي. إلى جانب طلبات اعتماد كل من: