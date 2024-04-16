رسميا… الاتحاد الإفريقي يُغير حكم مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إجراء تغيير على الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية بين نهضة بركان واتحاد العاصمة.

وكانت لجنة الحكام في الكاف قد عينت سابقا الحكم الموريتاني دحان بيده لقيادة مباراة الذهاب بين اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان ضمن منافسات كأس الكونفدرالية، قبل أن تقرر اللجنة إجراء تغيير على الطاقم التحكيمي الذي سيدير المباراة المذكورة، بتعويض الحكم الموريتاني دحان بيده بمواطنه عبد العزيز بوه كحكم رئيسي، ويساعده البوركينابي تياما صيدو وجوناتان كوفي من التوغو، وعينت في غرفة تقنية الفيديو “الفار” الحكم الغابوني بيير غيسلان آتشو.

يذكر، أن المباراة ستجرى يوم الأحد 21 أبريل الجاري، على أرضية “ملعب 5 جويلية” بالجزائر، بداية من الساعة الثامنة مساء، بينما ستقام مباراة الإياب بالمغرب على أرضية الملعب البلدي لبركان يوم 28 من نفس الشهر.