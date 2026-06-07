رسميا.. الاتحاد الجزائري يمدّد عقد الناخب الوطني بيتكوفيتش

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تمديد عقد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، إلى غاية 31 جويلية 2028.

كما مدّد أعضاء الطاقم الفني، مهامهم إلى جانب الناخب الوطني، لمدة سنتين.

وأبرز الاتحاد الجزائري في بيان له، النتائج الإيجابية التي حققها بيتكوفيتش منذ تعيينه على رأس “الخضر” يوم 29 فيفري 2024 .

وثمنت “الفاف” استمرار بيتكوفيتش وطاقمه على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني، كونها تمثل عاملا مهما لمواصلة تحقيق الأهداف المسطرة خلال الغستحقاقات المقبلة.