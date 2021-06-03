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اقتصاد
يكون حسب استمارة تحدد سلطة الضبط نموذجها

رسميا..الاحتفاظ برقم الهاتف عند تغيير المتعامل أصبح ممكناً

الشروق أونلاين
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رسميا..الاحتفاظ برقم الهاتف عند تغيير المتعامل أصبح ممكناً

أصبح وبشكل رسمي، بإمكان الزبون الاحتفاظ برقم هاتفه النقال عند تغيير المتعامل، بعد صدور القرار في الجريدة الرسمية.

وصدر في العدد 38 من الجريدة الرسمية قرار دخول محمولية أرقام الهواتف النقالة حيز التنفيذ رسميا، بحيث سيكون بإمكانية الزبون الاحتفاظ برقم هاتفه عند تغيير متعامل الهاتف النقال، على أن تكون مكالمات الأرقام المحمولة تكون تابعة لقاعدة البيانات المركزية المرجعية، كما سيكون لزاما على متعاملي  الهاتف النقال توفير محمولية الأرقام وضمانها للزبون.

كما سيكون ضروريا على متعاملي الهاتف النقال ضمان نفس الخدمات الموجهة للأرقام المحمولة وغير المحمولة وتخصيص بيان تعريف المتعامل لكل رقم نشط ووضع تعريف المتعامل تحت تصرف المشتركين.

إلى ذلك، متعاملو النقال ملزمون بتوفير معلومات الحصول على محمولية الرقم، فيما تسهر سلطة الضبط  على إتاحة كل المعلومات حول محمولية الأرقام، ولا تكون الأرقام الهواتف موضوع محمولية إذا كانت غير معرفة قانونا.

كما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن الأرقام الدفع المسبق النشطة منذ 3 أشهر لا تكون موضوع محمولية، فيما يبقى بالإمكان تحديد فترات استعمال دنيا إذا اقتضت الضرورة تنفيذ المحمولية، وتحديد مدة بين كل عملية حمل رقم وأخرى من طرف سلطة الضبط، ويكون طلب محمولة الرقم يتم حسب استمارة تحدد سلطة الضبط نموذجها.

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