رسميا.. الانتخابات الرئاسية التركية إلى الجولة الثانية

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار ، الاثنين، عن إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في 28 ماي الجاري.

وأضاف ينار في مؤتمر صحفي: “كلا المرشحين (أردوغان وكليجدار أوغلو) لم يحصل على الأصوات الكافية للفوز في الجولة الأولى، وستُعقد جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في 28 مايو الجاري”.

وأشار ينار إلى أنه جرى فتح صناديق الاقتراع بنسبة 100%، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 88.92% داخل البلاد، و52.69% في الخارج.

وحسب رئيس الهيئة العليا، فقد حصل الرئيس رجب طيب أردوغان على 49.51% من أصوات الناخبين، بينما حصل مرشح تحالف الأمة كليجدار أوغلو على 44.88%، وحصل سنان أوغان على 5.17% وحصل المرشح المنسحب محرم إنجه على 0.44%.

وأظهرت النتائج شبه الكاملة لأهم انتخابات تشهدها تركيا إخفاق أردوغان بفارق طفيف عن تحقيق نسبة الـ50 بالمئة المطلوبة زائد صوت واحد.

وسيتم تحديد الدورة الثانية بالمرشحين الأول والثاني اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، للتسابق في الجولة الثانية، ويفوز المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الثانية.

يطبق نظام الانتخاب على مرحلتين في الأنظمة ذات الأكثرية المطلقة، يتنافس المرشّحان اللذان حصلا على أكبر عدد من أصوات الناخبين، في دورة اقتراع ثانية لتحديد الفائز. وهو يُعرف أيضا باسم الدورة الثانية أو نظام الإعادة.