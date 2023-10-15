رسميا.. البنك الخارجي الجزائري يتحصّل على الاعتماد بفرنسا

ثالث بنك جزائري بالخارج سيساهم في رفع تحويلات المهاجرين

تسلّم البنك الخارجي الجزائري رسميا اعتماد فرعه الجديد بفرنسا، والمنتظر انطلاقه في النشاط قبل نهاية السنة الجارية، حيث يُصنّف هذا الفرع بأنه الأهم على الإطلاق ضمن عملية فتح فروع للبنوك الجزائرية بالخارج.

وينتظر أكثر من 3 ملايين جزائري مقيم بفرنسا، تدشين هذا البنك، حيث سيساهم في تسهيل تحويل أموال المهاجرين إلى الجزائر، والتي لا تزال في حدود ملياري دولار سنويا فقط، رغم العدد الكبير للجزائريين المقيمين بالخارج، كما سيلعب هذا الفرع دورا في تفعيل الاستثمار الجزائري بفرنسا إضافة إلى منح عملية تصدير منتجات “صُنع في الجزائر” مرونة أكبر.

وحسبما علمته “الشروق”، فإن هذا البنك الذي يفوق رأسماله 100 مليون أورو، قد استكمل كافة الإجراءات القانونية وتلك المرتبطة بالوثائق للتدشين، ولم يتبقّ إلا زيارة الوفد الجزائري لتشدينه رسميا، وهي الخطوة المنتظرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ليرتفع بذلك عدد فروع البنوك الجزائرية بالخارج إلى 3 بكل من باريس ونواكشوط وداكار عاصمة السنغال.

ومعلوم أن السلطات الجزائرية اعتمدت 3 مشاريع لتطوير البنوك العمومية على الصعيد الدولي، تتمثل تحديدا في بنك الجزائر الخارجي في فرنسا وبنكين بإفريقيا، وهي بنك الاتحاد الجزائري الذي تم إنشاؤه بموريتانيا، وحصل على الاعتماد من طرف السلطة النقدية بتاريخ 16 جوان 2023 ودخل حيز الخدمة في 20 سبتمبر 2023 والبنك الجزائري السنغالي الذي حصل على الاعتماد من طرف السلطة النقدية للمنطقة النقدية لدول غرب إفريقيا بتاريخ 7 أبريل 2023 ودخل حيز الخدمة بتاريخ 21 سبتمبر 2023، كما تم تقديم ملف طلب الاعتماد من طرف البنك الخارجي الجزائري للسلطات الفرنسية شهر فيفري المنصرم.

كما استحدثت السلطات في الجزائر بنك الإسكان لتمويل مشاريع السكن، حيث كان دخوله حيز الاستغلال، بتاريخ 20 أكتوبر 2022 من خلال تحويل الصندوق الوطني للسكن من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري إلى مؤسسة عمومية اقتصادية شركة ذات أسهم وقد حصل الصندوق الوطني للسكن المحول إلى البنك الوطني للإسكان على اعتماد بنك الجزائر بتاريخ 20 ديسمبر 2022.

وتم إعداد اتفاقية بين البنك الوطني للإسكان وبنك الفلاحة والتنمية الريفية لتقديم الدعم والمساعدة التقنية من خلال الكفاءات التي يحوزها بنك الفلاحة والتنمية الريفية، لتسجل بذلك الانطلاق في الإجراء المتعلق بتركيب واختبار الوظائف التشغيلية شهر ماي 2023 .

وتُجري السلطات حاليا دراسة بشأن استحداث بنك بريدي من قبل مصالح الوزارتين المكلفتين بالمالية والبريد بالتعاون مع بنك الجزائر، إضافة إلى إدخال بنكين عموميين البورصة وهما القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية وذلك في إطار إصلاح السوق المالية وتحسين مساهمة سوق الأوراق المالية في تعبئة المدخرات.

ويتم تنفيذ هذين المشروعين من خلال إطلاق عملية تقييم البنك لتحديد قيمة أسهمه وإعداد مخطط تكوين لجميع الإطارات الذين سيرافقون هذه العملية، ومن جهة أخرى، من المقرر تنفيذ عدة إجراءات لتجسيد هذه العملية، وفقا لخارطة الطريق المعتمدة لهذا الغرض.