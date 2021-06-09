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اقتصاد
بعد صدور قانون المالية التكميلي في الجريدة الرسمية

رسمياً..الترخيص باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات للخواص

الشروق أونلاين
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  • 8
رسمياً..الترخيص باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات للخواص

رخصت الحكومة بشكل رسمي عملية استيراد المركبات أقل من 3 سنوات سير للخواص، وذلك بعد صدور قانون المالية التكميلي في الجريدة الرسمية.

وجاء في آخر عدد من الجريدة الرسمية في مادته 110، كيفية جمركة المركبات اقل من 3 سنوات سير المستوردة من طرف الخواص.

وجاء في المادة 110 من قانون المالية التكميلي “يرخص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث 3 سنوات، المستوردة من طرف الخواص المقيــمــين،مــرة كل ثلاث 3 ســنوات عــلى حــساب عــمــلتهم الخاصة المتــواجــدة بــرصيــدهــم بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة الـذي تم فتحه بالجزائر، وذلك من أجل طرحها للاستهلاك، مع دفع جـــمـــيع الحقــوق والــرسوم المنصوص عــلــيــهــا بموجب نــظــام القانون العام”.

كما تحـدد كــيــفــيات تطــبيق هـــذه المـــادة وكذا مـراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعملة المذكورة في هذه المادة، عن طريق التنظيم.

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التعليقات
8
  • فريد

    جيد جيدا واصل

    2
  • النوي

    العاقبة في السماح باستيراد المحركات وقطع الغيار لأننا سئمنا من قطع الغيار المقلدة من الصين

    2
  • دردور

    في انتظار القرار التنظيمي...

    2
  • سعيد/فرنسا

    و هل المهاجرون ايضا لهم الحق في استيراد السيارات الاقل من 3 سنوات؟

    1
  • مصطفى

    >10 جيد جدا. لما ملئ جيوب الأجانب بالدوفيز.

    0
  • Alg Dz

    Jai croyais que la compagne electoral ete finie ???

    3
  • Abdelbaki

    La Mafia frappe de plein fouet toute la racaille entassés à Marseille depuis plus d'un an envahira bientôt nos avec notre Argent volé

    0
  • حمزة

    يرحم باباكم فهمونا يعني هاد الخواص المقيمون هم الشعب و لا رجال الأعمال و لا شكون

    3

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