رسميا..الجزائر تترشح لاحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية

أكد مصدر بوزارة الشؤون الخارجية أن ملف ترشح الجزائر لاحتضان مقر الهيئة الإفريقية المهمة التي استحدثت مؤخرا وهي الوكالة الإفريقية للأدوية قد تأكد رسميا إلى جانب سبع دول افريقية أخرى وهي مصر وتونس والمغرب ورواندا وأوغندا وزيمبابوي وتانزانيا.

وأضاف المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية انه وفقا لما يقره الاتحاد الإفريقي، فإن المسار الذي سيفضي إلى اختيار المرشح الذي يستجيب أكثر لمعايير الاختيار يمر أولا عبر عملية تقييم وتنقيط أوكلت إلى فريق خبراء أفارقة مستقلين عينته لهذا الغرض مفوضية الاتحاد الإفريقي.

ويعكف فريق الخبراء ،الذي قام مؤخرا بزيارات تقييم إلى البلدان الثمانية المرشحة، على إعداد تقرير شامل مرفوق بتصنيف المترشحين حسب درجة مطابقتهم لمجموعة من المعايير محددة مسبقا، تتعلق خاصة بالشروط الضرورية لضمان السير الحسن للوكالة الإفريقية للأدوية.

أما المرحلة الثانية لمسار الاختيار فتكتسي طابعا حكوميا مشتركا حيث سيطلب خلالها من الندوة الأولى للدول الأعضاء في الميثاق التأسيسي للوكالة الإفريقية للأدوية ثم من المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، الذي من المرتقب ان يعقد اجتماعيه في يونيو ويوليو 2022، باختيار البلد المستضيف لهذه الهيئة بناء على تقرير فريق الخبراء ويكون هذا بالإجماع أو في استحالة ذلك عبر الانتخاب.

ويعتبر هذا الإجراء الشفاف الذي يعطي لكل ملف ترشح فرصته هو بمثابة آلية لتعزيز العمل الإفريقي المشترك من خلال دعم القارة بأداة عملياتية ذات طابع علمي وصناعي وضعت من أجل تشجيع اندماج إفريقي في مجال إنتاج مختلف الأدوية التي تغطي احتياجات الشعوب الإفريقية.

واختتم المصدر بالتأكيد على أن الجزائر، التي تتقدم بخطى ثابتة نحو الاكتفاء الذاتي في مجال الإنتاج المحلي للأدوية، هي بطبيعة الحال مستعدة لاحتضان الوكالة الإفريقية للأدوية وستسخر لها كافة الوسائل لتحقيق انطلاقة جيدة والشروع في مسار حافل يصب في مصلحة الشعوب الإفريقية والمجتمع الدولي.