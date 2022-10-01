رسميا.. الجزائر تترشّح لِاحتضان “كان” 2025

أعلن رئيس “الفاف” جهيد زفيزف مساء السبت عن ترشّح الجزائر لِاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم، نسخة 2025.

جاء ذلك خلال مداخلة للرّجل الأوّل في اتحاد الكرة الجزائري، قبيل سحب قرعة نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، طبعة 2023.

وقال جهيد زفيزف إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منحه الضوء الأخضر، لِتقديم ملفّ ترشّح الجزائر لِتنظيم البطولة الإفريقية الأولى للمنتخبات.

وأضاف زفيزف في كلمة له بِقاعة الأوبيرا “بوعلام بسايح” بِالعاصمة، إن الجزائر تتوفّر على كلّ الإمكانيات التي تسمح لها بِاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وتحوز الجزائر كلّ مُقوّمات التظاهرات الرياضية الكبرى، على غرار الملاعب الفخمة والعصرية لِبراقي والدويرة ووهران وتيزي وزو، دون إغفال ميادين “5 جويلية 1962” والبليدة وقسنطينة وعنابة، بل وحتى المنشأة الرياضية لِمدينة سيق (معسكر). فضلا عن وفرة مراكز التدريب والفنادق والمطارات والمستشفيات.

وأبدعت الجزائر – مثالا وليس حصرا – الصيف الماضي في تنظيم منافسة إقليمية كبيرة، والأمر يتعلّق بِألعاب البحر المتوسط بِوهران، والتي حضرها أكثر من 5 آلاف رياضي من أوروبا وإفريقيا وآسيا.

وتُصنّف الجزائر ضمن خانة الأمم الكروية القوية والعريقة في القارّة السّمراء، وهذا مُؤشّر إيجابي آخر لِملف “الفاف”.

ويتطلّب على الجزائر – من الآن – تنشيط ديبلوماسيتها الرياضية لِحصد هذا الامتياز، صونا لِحقوق البلد لا غير.

وسبق للجزائر احتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 1990، فيما نظّمت “الكاف” 33 طبعة ما بين 1957 و2022.

سحب التنظيم من غينيا كوناكري

وكانت “الكاف مساء االجمعة قد أعلنت عن تجريد غينيا كوناكري من تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا نسخة 2025.

جاء ذلك على لسان رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي، في مؤتمر صحفي نشّطه بِغينيا كوناكري، البلد الذي زراه لِمعاينة مدى قدرته على احتضان” “كان” 2025.

وقال موتسيبي للصحافيين: “بِالنسبة لِكأس إفريقيا للأمم 2025، تمّ اتخاذ قرار عدم الاستمرار في العمل مع غينيا كوناكري، لأن البنية التحتية وعلى الرغم من الجهد الكبير الذي بذلته السلطات، لا ترقى إلى مستوى المنافسة. تقرّر إعادة فتح بات الترشيحات واستلام الطلبات لِتنظيم البطولة الإفريقية”.

ويُمكن للجزائر الآن بِكلّ أريحية تقديم طلب تنظيم “كان” 2025، خاصة وأن وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق ورئيس “الفاف” جهيد زفيزف، صرّحا في تاريخ سابق بِأن بلادنا على أتمّ الاستعداد لِاحتضان هذه التظاهرة الكروية القارّية.

يحلّ بِالجزائر هذا السبت

يحلّ رئيس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم باتريس موتسيبي بِالجزائر السبت المقبل.

وسيحضر موتسيبي في المساء وقائع حفل سحب قرعة بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، نسخة الجزائر 2023.

وقبل ذلك، سيرأس موتسيبي بِالعاصمة اجتماعا للجنة التنفيذية لـ “الكاف”، يُخصّص لِعدّة ملفّات، أبرزها تحديد البلد الذي سيستضيف نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025. كما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، الخميس.

وتسبق زيارة باتريس موتسيبي إلى الجزائر، سفره إلى غينيا كوناكري هذا الجمعة، حيث يُعاين هناك مدى قدرة البلد على احتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025. بعد أن فاز عام 2014 بِسباق تنظيم هذه البطولة، لكن غينيا كوناكري تعرف تأخّرا وتباطؤا كبيرَين في تشييد وترميم ملاعب ومنشآت كأس أمم إفريقيا.

وأُشيع في الصيف الماضي مزاعم أن “الكاف” تعتزم تجريد غينيا من تنظيم البطولة الإفريقية، بِسبب العوائق المُشار إليها أعلاه. فيما أصرّت حكومة كوناكري على احتضان الطبعة، والتأكيد على توفير الغلاف المالي المُناسب.

وكان رئيس “الفاف” جهيد زفيزف قد صرّح في تاريخ سابق، بِأن الجزائر على أتمّ الاستعداد لِاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025. لكنه استطرد، وقال إن هيئته تحترم غينيا كوناكري، ولن تُقدّم ملف الترشّح إلّا في حال تجريد “الكاف” هذا البلد – الذي يقع في غرب القارّة السّمراء – من تنظيم المنافسة الإفريقية الأولى للمنتخبات.