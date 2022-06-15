رسميا.. الجزائر تنضمّ إلى البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير

رسّمت الجزائر انضمامها إلى البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، بعد توقيع مرسوم رئاسي يتضمّن الموافقة على الاتفاق المؤسس للبنك، الموقّع في كوت ديفوار سنة 1993.

وحسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 39)، فقد وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمّن “انضمام الجزائر إلى الاتفاق المؤسّس للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير”.

والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، مؤسسة مالية تتولى تمويل مشاريع التجارة داخل إفريقيا وخارجها. من خلال تقديم حلول تمويلية تهدف إلى تسريع عمليات التصنيع والتجارة داخل المنطقة.

وقد خصّص هذا البنك في عام 2020، أكثر من 6.5 مليار دولار أمريكي. لمساعدة البلدان الأعضاء على إدارة الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا.

كما صرف البنك أكثر من 42 مليار دولار أمريكي بين عامي 2016 و 2020، لتمويل عدّة مشاريع لفائدة الدول الأعضاء.