-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

رسميا.. الجزائر تنضمّ إلى البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير

الشروق أونلاين
  • 535
  • 0
رسميا.. الجزائر تنضمّ إلى البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير
أرشيف
البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير

رسّمت الجزائر انضمامها إلى البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، بعد توقيع مرسوم رئاسي يتضمّن الموافقة على الاتفاق المؤسس للبنك، الموقّع في كوت ديفوار سنة 1993.

وحسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 39)، فقد وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمّن “انضمام الجزائر إلى الاتفاق المؤسّس للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير”.

والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، مؤسسة مالية تتولى تمويل مشاريع التجارة داخل إفريقيا وخارجها. من خلال تقديم حلول تمويلية تهدف إلى تسريع عمليات التصنيع والتجارة داخل المنطقة.

وقد خصّص هذا البنك في عام 2020، أكثر من 6.5 مليار دولار أمريكي. لمساعدة البلدان الأعضاء على إدارة الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا.

كما صرف البنك أكثر من 42 مليار دولار أمريكي بين عامي 2016 و 2020، لتمويل عدّة مشاريع لفائدة الدول الأعضاء.

مقالات ذات صلة
شروط جديدة للاستيراد خلال 6 أشهر المتبقية من 2022

شروط جديدة للاستيراد خلال 6 أشهر المتبقية من 2022

نحو إمداد الأردن بمشتقات الطاقة الجزائرية

نحو إمداد الأردن بمشتقات الطاقة الجزائرية

قانون الاستثمار الجديد: لجنة برئاسة الجمهورية للفصل في الطعون

قانون الاستثمار الجديد: لجنة برئاسة الجمهورية للفصل في الطعون

8 امتيازات في 7 قطاعات ضمن خطّة استقطاب الاستثمارات

8 امتيازات في 7 قطاعات ضمن خطّة استقطاب الاستثمارات

مستثمرون قطريون في الجزائر ومجلس أعمال منتظر

مستثمرون قطريون في الجزائر ومجلس أعمال منتظر

بدائل جديدة لتعويض المنتوجات الإسبانية

بدائل جديدة لتعويض المنتوجات الإسبانية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد