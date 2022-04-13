رسميا.. الجزائر في التصنيف الأول في قرعة تصفيات “الكان”

العملية مقرّرة يوم 19 أفريل الجاري

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، رسميا عن تصنيف المنتخبات عشية إجراء عملية القرعة الخاصة بتصفيات كأس إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بمشاركة 48 منتخبا، حيث جاء المنتخب الوطني في التصنيف الأول.

ومن المقرر أن تجرى فعاليات قرعة تصفيات كأس إفريقيا 2023 يوم 19 أفريل الجاري، بكوت ديفوار التي ستستضيف النهائيات في الفترة الممتدة ما بين 14 جوان و14 جويلية من السنة الجديدة، حيث خصصت لهذا الموعد 6 ملاعب وهي إيبمبي، فليكس هوفوات بواني، بواكي، ياموسوكرو وسان بيدرو.

وأقيمت النسخة السابقة في الكاميرون بعد تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة “كورونا”، وتوج بها منتخب السنغال على حساب مصر في فيفري الماضي.

وأوضح “الكاف” أن المنتخبات 48 سيتم توزيعها، على 12 مجموعة تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، على أن يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة إلى النهائيات، كما أشار إلى أن عقوبة الإيقاف الموقعة على كينيا وزيمبابوي إذا لم تنته قبل أسبوعين من انطلاق التصفيات يعتبر المنتخبين منسحبين وتصبح مجموعة كل منهما 3 فرق فقط.

وأفاد “الكاف” أنه لن يتم وضع كينيا وزيمبابوي في مجموعة واحدة لتجنب وجود فريقين فقط بالمجموعة إذا استمرت عقوبة الإيقاف على المنتخبين.

واستقر “الكاف”، على أن تصنيف المنتخبات التي ستشارك في القرعة سيكون وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الصادر نهاية مارس الماضي، وقد جاء على النحو التالي:

التصنيف الأول: الجزائر والسنغال والمغرب ونيجيريا ومصر وتونس والكاميرون ومالي وكوت ديفوار وبوركينا فاسو وغانا والكونغو الديمقراطية.

التصنيف الثاني: جنوب إفريقيا وجزر الرأس الأخضر وغينيا والغابون وبنين وأوغندا وزامبيا والكونغو برازفيل وغينيا الاستوائية ومدغشقر وكينيا وسيراليون.

التصنيف الثالث: ناميبيا وموريتانيا وغينيا بيساو والنيجر وليبيا وموزمبيق ومالاوي وتوغو وزيمبابوي وغامبيا وأنغولا وجزر القمر.

التصنيف الرابع: تنزانيا وإفريقيا الوسطى والسودان ورواندا وبوروندى وإثيوبيا وإسواتيني وليسوتو وبوتسوانا وليبيريا والسوادن وساو تومي.