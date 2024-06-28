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الجزائر
لتسهيل التواصل مع الزبائن وتحسين جودة الخدمة

رسميا .. الجوية الجزائرية تطلق الرقم الهاتفي الجديد “3302”

إيمان كيموش
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رسميا .. الجوية الجزائرية تطلق الرقم الهاتفي الجديد “3302”

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن إطلاق رسميا الرقم الجديد الخاص بمركز الإتصال “3202”.

وكشفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في بيان لها، تلقت “الشروق” نسخة منه، أنه في إطار الاستراتيجية الاتصالية للخطوط الجوية الجزائرية، تعلن رسميا عن إطلاق الرقم الجديد الخاص بمركز الاتصال “3302” كبديل  عن الرقم الثابت 021 986 363، الذي سيبقى يعمل مؤقتًا.

و يتيح الرقم الجديد التواصل بكفاءة مع جميع متعاملي الهاتف الثابت والنقال، بهدف تسهيل التواصل مع زبائننا الكرام وتحسين جودة الخدمة.

وأضافت الجوية الجزائرية: “يسرنا أيضًا أن نعلن، بمناسبة إطلاق الرقم الجديد، عن تمديد ساعات خدمتنا لتشمل الاتصال على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كفترة تجريبية لمدة ثلاث أشهر، بدلاً من الفترة المحدودة السابقة من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً”.

وتحيط الجوية الجزائرية زبائنها علما أنه تم إضافة فريق يتحدث باللغة الإنجليزية في مركز الاتصال لتعزيز التواصل مع الزبائن الناطقين بها.

هذا وتؤكد الجوية الجزائرية حرصها الدائم على تحسين خدماتها وتطويرها، وتعبر عن شكرها لهم على الثقة المستمرة بشركتهم، كما تتطلع دائمًا إلى خدمتهم بأفضل طريقة ممكنة.

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