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الجزائر

رسميا.. الجوية الجزائرية تطلق رقم أخضر لخدمة الحجاج والمعتمرين

إيمان كيموش
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رسميا.. الجوية الجزائرية تطلق رقم أخضر لخدمة الحجاج والمعتمرين
أرشيف
الخطوط الجوية الجزائرية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن إطلاق رقم أخضر خاص لخدمة الحجاج الميامين والمعتمرين الكرام، تزامناً مع إقتراب عودتهم ( الحجاج ) إلى أرض الوطن في أول رحلة يوم الخميس 20 جوان 2024 واستعداداً لمتابعة عملية نقلهم بكل سلاسة ويسر.

وحسب بيان للشركة تلقت “الشروق” نسخة منه فإن الرقم الأخضر المخصص هو: +966 800 85 005 85.

وطبق ذات البيان، هذا الرقم الأخضر، الذي تم اختباره واعتماده من قبل مصالح الخطوط الجوية الجزائرية في المملكة العربية السعودية, سيكون متاحاً على مدار السنة. ويهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لحجاجنا الميامين ومعتمرينا الكرام من البقاع المقدسة.

ويتيح الرقم الأخضر للحجاج والمعتمرين الاتصال بمركز الاتصال لمساعدتهم في كافة جوانب تنقلهم، والرد على استفساراتهم، وتوضيح أي تأخيرات أو اضطرابات قد تطرأ على رحلاتهم. كما سيمكن المركز من تقديم حلول للحجاج المتأخرين أو الذين فاتتهم رحلاتهم.

وسيكون مركز الاتصال في تنسيق دائم مع مصالح الجوية الخطوط الجوية الجزائرية في البقاع المقدسة، بالإضافة إلى ذوي الحجاج والمعتمرين، لضمان تسوية أي طارئ يخص عملية نقل أو تنقل حجاجنا ومعتمرينا الكرام.

هذا وتؤكد الخطوط الجوية الجزائرية التزامها بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتسعى دائماً لضمان راحتهم وسلامتهم خلال موسم الحج والعمرة.

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