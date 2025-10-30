رسميا.. “الخضر” سيلعبون أمام هذَين المنافسَين

كشف اتحاد الكرة الجزائري مساء الخميس، عن برنامج المنتخب الوطني في المحطة الدولية لـ “الفيفا” الخاصة بِشهر نوفمبر المقبل.

وهكذا سيخوض رجال الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش مقابلتَين ودّيتَين: أمام فريقَي زيمبابوي والسعودية.

وتُجرى المواجهتان بِمدينة جدة السعودية، في الـ 13 والـ 18 من نوفمبر المقبل تواليا، على الساعة الخامسة والنصف مساءً.

ويستعدّ “الخضر” لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، التي يُفترض تنظيمها بِبلاد مراكش ما بين الـ 21 من ديسمبر المقبل والـ 18 من جانفي 2026، مثلما هو الشأن لِزيمبابوي. أما منتخب السعودية، فهو بِصدد التحضير لِمنافسة كأس العرب، المقرّر إقامتها بِقطر ما بين الفاتح والـ 18 من ديسمبر المقبل، فضلا عن كأس العالم المبرمجة بِأمريكا والمكسيك وكندا ما بين جوان وجويلية 2026.

ووفقا لِآخر تصنيف نشرته “الفيفا” في الـ 17 من أكتوبر الماضي، تموقع “محاربو الصحراء” في الرتبة العالمية الـ 35، نظير المركز الـ 58 عالميا للسعودية، والرتبة العالمية الـ 129 لِزيمبابوي.

وإذا كان “الخضر” يُدربهم التقني السويسري فلاديمير بيتكوفيتش منذ الـ 29 من فيفري 2024، فإن السعودية تحت إشراف التقني الفرنسي هيرفي رونار منذ أكتوبر 2024، بينما أقال اتحاد زيمبابوي لِكرة القدم مدربه الألماني ميشائيل نيس في الأيام القليلة الماضية، وقال إنه سينتدب مدربا جديدا قبل انطلاق نافذة “الفيفا” لِشهر نوفمبر المقبل.