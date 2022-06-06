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رياضة

رسميا.. “الخضر” يُواجهون إيران

علي بهلولي
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رسميا.. “الخضر” يُواجهون إيران
لقطة من المباراة الودّية بين الجزائر وإيران في النّمسا، شهر مارس من عام 2018.

أعلن اتحاد إيران لِكرة القدم، الإثنين، في بيان له، عن تنظيم مباراة ودّية بين منتخب بلاده والجزائر.

وقال اتحاد الكرة الإيراني إن هذه المباراة سُتجرى بِالعاصمة القطرية الدوحة، في الـ 12 من جوان الحالي.

وقبل ذلك مساء هذا الأربعاء، يتبارى رجال الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مع المضيف التنزاني. بِرسم الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وأضاف اتحاد إيران لِكرة القدم، قائلا إن توقيت المباراة سيُضبط لاحقا بِالتنسيق مع اتحاد قطر للعبة.

ولم تكشف الهيئة التي تُدير الشأن الكروي الإيراني، عن اسم ملعب مباراة منتخب بلادها و”الخضر”. فيما ذكرت تقارير صحفية محلّية أن ميدان “سحيم بن حمد” سيكون مسرحا لِهذا اللقاء. وهنو منشأة كروية معشوشبة طبيعيا، دُشّنت عام 1985، وتتّسع لِنحو 15 ألف متفرّج (الصورة المُدرجة أدناه).

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