رسميا.. الرئيس المصري يترشّح لفترة رئاسية جديدة حتى 2030

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الإثنين، عن ترشّحه رسميا لنيل فترة رئاسية جديدة في الانتخابات المقبلة شهر ديسمبر المقبل.

وقال السيسي في كلمة ألقاها مساء اليوم:”ألبّي نداء المصريين، وسأرشح نفسي للانتخابات الرئاسية، لاستكمال حلم بناء الدولة”.

وسيستمرّ السيسي في منصبه رئيسا لمصر، في حالة فوزه بالانتخابات المقبلة، لمدة 6 سنوات أخرى، إلى غاية العام 2030.

وفي 29 أوت الماضي، عبّر تحالف يضم 40 حزبا سياسيا في مصر، عن تأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن المرتقب إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، حسب ما أعلنته الهيئة المصرية للانتخابات.

ويحكم السيسي مصر منذ جوان 2014، بعد عزل الرئيس المصري المنتخب الراحل محمد مرسي، الذي كان قد عيّنه وزيرا للدفاع وقائدا للقوات المسلحة عام 2012.

وبرّر التحالف السياسي الداعم لترشّح السيسي لفترة رئاسية جديدة تستمرّ حتى العام 2030، نداءه بالقول إن ذلك سيسمح “بتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري. ومواصلة مسيرة البناء والتنمية”.

ونظم التحالف مؤتمرا شارك فيه ممثلو وقيادات 40 حزبا سياسيا، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والعامة.