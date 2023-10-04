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رياضة

رسميا.. السعودية تُعلن الترشّح لِاحتضان مونديال 2034

الشروق الرياضي
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رسميا.. السعودية تُعلن الترشّح لِاحتضان مونديال 2034

أعلنت الحكومة السعودية مساء الأربعاء، ترشّح بلدها لِاحتضان نهائيات كأس العالم لِكرة القدم، نسخة 2034.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية على لسان وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان قوله: “رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034، تعد انعكاسًا لما وصلت إليه – ولله الحمد – من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزا قياديا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم”.

وفي بيان لِاتحاد الكرة السعودي، جاء “الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن نية المملكة الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم”.

وكان رئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو، وخلال اجتماع لِمجلس هيئته، قد دعا بلدان منطقتَي آسيا وأوقيانوسيا استثناءً، إلى الترشّح لِاحتضان مونديال 2034.

ولم يسبق للسعودية تنظيم نهائيات كأس العالم أكابر، لكنّها بِالمقابل، احتضنت نسخة لِمونديال الأواسط عام 1989، وكذا كأس القارات (أُلغيت المنافسة) أعوام 1992 و1995 و1997.

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