رسميا.. السيسي رئيسا لمصر إلى غاية سنة 2030

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، فوز المرشح عبد الفتاح السيسي، بمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، لإعلان النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة 2024.

وقالت الهيئة، إن إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها السيسي، 39 مليون و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وبدأ السباق الانتخابي خارج مصر في الأول من ديسمبر الجاري داخل 137 سفارة وقنصلية مصرية في الخارج، فيما جرت عملية التصويت في الداخل أيام “10، 11، 12” ديسمبر الجاري.

وخاض المنافسة على رئاسة مصر أربعة مرشحين وهم: المرشح عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي رمز النجمة، والمرشح محمد فريد سعد زهران رمز الشمس، والمرشح عبدالسند حسن محمد يمامة رمز النخلة، والمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر، رمز السلم.