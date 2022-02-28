رسميا.. “الفيفا” ترضخ للأوروبيين وتحرم روسيا من المونديال

رضخت “الفيفا”، الإثنين، للضغوطات، وأقصت منتخب روسيا من سباق تأهيليات كأس العالم، نسخة قطر 2022.

وتحجّج الاتحاد الدولي لكرة القدم بِالأوضاع الأمنية في أوكرانيا، بعد اتّخاذه هذا القرار بِالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي للعبة. رغم أن لوائح “الفيفا” تنصّ على وجوب فصل رياضة كرة القدم عن السياسة.

وكان يُفترض أن يُواجه منتخب روسيا نظيره البولوني في الـ 24 من مارس المقبل، والمتأهّل منهما إلى الدور الأخير (مواجهات السد) لِتصفيات المونديال عن المنطقة الأوروبية، يتبارى مع الفائز من مباراة السويد والتشيك، في الـ 29 من الشهر ذاته. مع الإشارة إلى أن روسيا احتضنت منافسة كأس العالم، في آخر نسخة لها صيف 2018. بعد أن ترشّحت لِهذه البطولة العالمية الكبيرة، وفازت في سباقها على إنجلترا، وإسبانيا رفقة البرتغال (تنظيم ثنائي)، وبلجيكا رفقة هولندا (تنظيم مشترك).

فضلا عن ذلك، أقصت “الفيفا” نادي سبارتاك موسكو الروسي من ثمن نهائي منافسة الدوري الأوروبي.

وكان يُفترض أن يُواجه فريق سبارتاك موسكو الروسي نادي لايبزيغ الألماني، في الـ 10 والـ 17 من مارس المقبل، ذهابا وإيابا.

وقالت “الفيفا” إن العقوبات الدولية على منتخبات وأندية روسيا، تبقى سارية المفعول إلى تاريخ غير مُعلن.

وأبدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الأيّام القليلة الماضية انحيازا واضحا إلى أوكرانيا، ومارس ضغوطا قوية على “الفيفا” من أجل معاقبة منتخبات وأندية روسيا.

ولم يجد رئيس “الفيفا” جياني أنفونينو مفرّا سوى في الرّضوخ، خاصّة وأنه يسعى جاهدا لِتمرير مشروع “مونديال كلّ سنتَين”، الذي رفضة الأوروبيون جملة وتفصيلا. ناهيك عن تهم الفساد التي تُطارد الرّجل الأوّل في الاتحاد الدولي لكرة القدم.