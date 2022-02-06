القادة الأفارقة يرفضون منح اسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد

رفضت قمة الاتحاد الأفريقي باديس أبابا، منح صفة عضو مراقب للاحتلال الاسرائيلي، والتي منحها له مفوض الاتحاد موسى فكي، وسط رفض من عدة دول في مقدمتها الجزائر وجنوب افريقيا، ودعم من أخرى في مقدمتها المغرب.

وأكد مصدر من الوفد الجزائري المشارك بالقمة الإفريقية لقناة الشروق نيوز، فقد تم إلغاء منح الكيان الصهيوني صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، وهو قرار موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وأوضح إن إلغاء القرار جاء تتويجا لمساع قادتها الجزائر ودول أخرى، والمغرب الدولة العربية الوحيدة التي دعمت منح الصفة للكيان الصهيوني.

وينص القرار الذي تم تبنيه بالإجماع من قبل قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي, على تعليق القرار الذي اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد, موسى فقي في 22 جويلية الماضي بمنح الكيان الصهيوني صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي.

كما ينص على إنشاء لجنة من سبعة رؤساء دول إفريقية لتقديم توصية إلى قمة الاتحاد الإفريقي التي تظل المسألة قيد نظرها.

وستضم اللجنة كل من الرئيس السنغالي ماكي سال بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وكذا رؤساء جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا ورواندا بول كاغامي ونيجيريا محمد بوهاري والكاميرون بول بيا إلى جانب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي.

وكان وزير الخارجية رمطان لعمامرة قد جدد في حوار مع وسائل إعلام فرنسية، التأكيد على رفض الجزائر لمنح الاحتلال الاسرائيلي صفة مراقب، واصفا الخطوة التي قام بها موسى فقي بالخطيرة على وحدة المنظمة، وإنها تمت دون مشاورات مسبقة.

من جهته أعلن وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في حوار مع قناة فرانس 24 الفرنسية، دعم الخطوة داعيا إلى تطبيق نصوص الاتحاد في إشارة إلى حق مفوض الاتحاد في منح عضوية المراقب لأي دولة، مدعيا إن 40 دولة افريقية تدعمه كونها تقيم علاقات مع اسرائيل.

وخاضت الجزائر ودول أخرى معركة دبلوماسية قبل القمة وخلالها من اجل منع تمرير هذا القرار.

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية الذي حضر القمة قد صرح: “سمعنا كلاما جيدا جدا. أن هذه العضوية المراقب لإسرائيل لن تمر في الاتحاد الأفريقي. أغلبية الدول لن توافق على مثل هذا الأمر”.

وكانت صحيفة عبرية كشفت عن نشوب ما وصفته بالمعركة داخل الاتحاد الإفريقي بين الداعمين والمعارضين لعضوية اسرائيل في الاتحاد.

وقالت صحيفة”جوريسلام بوست” في مقال لها حمل عنوان “بينيت ولبيد يدفعان الجهود الدبلوماسية لوقف طرد الاتحاد الأفريقي لإسرائيل” أن 21 دولة عضوًا في الاتحاد الأفريقي احتجت على هذه الخطوة ، على الرغم من أن العديد منها عارض بشكل خاص تقديم حقائق على الأرض دون مناقشة.

وأضاف مقال الصحيفة العبرية أن الجزائر وجنوب إفريقيا وزيمبابوي وناميبيا وبوتسوانا من بين الدول التي عارضت عودة إسرائيل للانضمام إلى الاتحاد الأفريقي ، كما فعلت تقريبًا كل دولة ذات غالبية مسلمة في إفريقيا، باستثناء المغرب وتشاد، اللتين أقامتا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في السنوات الأخيرة، والسودان.

كما عارضت جزر القمر، وضع إسرائيل كمراقب في الاتحاد الأفريقي.

كما قالت الصحيفة العبرية أن جنوب إفريقيا والجزائر تقودان الضغط من أجل التصويت على إزالة إسرائيل خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا الأربعاء بحضور رؤساء دول.

وذكرت الصحيفة أنه يتعين على ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 54 أن يدعموا اقتراح إلغاء صفة المراقب لإسرائيل.