-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

رسميا.. القضاء القطري يرفض شكاوى جهات مغربية ضد حفيظ دراجي

الشروق أونلاين
  • 283312
  • 52
رسميا.. القضاء القطري يرفض شكاوى جهات مغربية ضد حفيظ دراجي

رفض القضاء القطري، رسميا شكوى رفعت ضد المعلق الجزائري بقنوات بي إن سبورت الرياضية حفيظ دراجي، من قبل محامين ومواطنين مغاربة بإيعاز من سلطات الرباط، بدعوى طعن في شرف النساء المغربيات، بعد، أن أظهرت التحقيقات زيف الحادثة.

وحسب مصادر مطلعة، فقد رفضت النيابة العامة القطرية الشكوى الأولى من محامين مغاربة ضد حفيظ دراجي، ليعيد النظام المغربي الكرة بالايعاز لمواطنين مقيمين بالدوحة بمقاضاة المعلق الجزائري.

وأوضحت إن الشكاوى ضد دراجي بلغت 200 شكوى في قطر من مواطنين وحتى زملاء له في قنوات بيين سبورت والجزيرة، انساقوا وراء ادعاءات من ذباب الكتروني محسوب على نظام المخزن.

وأظهرت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة القطرية، عن طريق قسم الجرائم الاقتصادية والالكترونية، ومنها تفقد حساب تويتر الخاص بحفيظ دراجي، بالتنسيق مع إدارة شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأنه لم تصدر من الأخير رسائل خاصة تجاه تلك الفتاة.

كما أظهرت التحقيقات، إنه بعكس ما تم تداوله من قبل الذباب المخزني والذي تلقفه اعلاميون محسوبون على النظام في الرباط، فإن الفتاة المغربية هي التي تهكمت على حفيظ دراجي وقامت بسب والدته بألفاظ قبيحة دون أن يرد عليها .

وبناء على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة القطرية حفظ الملف، بعد أن تبين أن هذه التهم غير مؤسسة.

بعد تداول ذباب المخزن المغربي إشاعات إقالته.. دراجي يخرج عن صمته

وقبل أيام خرج المعلق الجزائري حفيظ دراجي عن صمته بعد تداول ذباب المخزن المغربي، خبر إقالته من قنوات بي إن سبورت الرياضية، على خلفية الشكوى المحركة ضده.

وضجت عديد الصفحات بخبر منع دراجي من التعليق على مباريات الكان المقبلة لحين ثبوت براءته من تهمة قذف المغربيات، كما هاجمه الذباب المخزني وشمت في توقيفه على الرغم من عدم وجود رد رسمي.

وشارك دراجي تقريرا حول  صحة الأخبار نشره موقع المسبار يفند خبر إقالته، وعلق: “الباطل ساعة والحق إلى قيام الساعة”.

وأضاف: “بإذن الله.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

بعد غزوة الذباب.. شكوى مخزنية ضد حفيظ دراجي

تقدم نادي المحامين المغربي بشكوى إلى النائب العام القطري،  ضد المعلق الرياضي في قنوات “بي إن سبورتس”، حفيظ دراجي، على خلفية المحادثة الوهمية التي نسبت إليه، من إحدى الفتيات المغربيات، والتي تدخل في سياق تحامل الذباب المخزني.

وطالب المحامون، السبت 22 جانفي، النائب عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، بتحريك الدعوى الجنائية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون 14/2014 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وجاء في مستهل الشكوى: ”يشرفني أن أنهي إلى كريم علمكم قيام حفيظ دراجي جزائري الجنسية، موظف مقـيم، وصحفي بمجموعـة قنوات Beinsports بأعمال قذف وشتم مشينة علـى موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” استهدفت شرف النساء المغربيات وكرامة المجتمع المغربي ككل”.

وبالرغم من إنكار دراجي لما نسب إليه من اتهامات، ورده على غزوة الذباب المخزني، نافيا دخوله في أي نقاش مع أشخاص لا يعرفهم عبر وسائط التواصل الإجتماعي، إلا أنّ نادي المحامين أكد حيازته على فيديو صورته الضحية على المباشر، وفيما يلي نص الشكوى كاملة:

ريان يعلن تضامنه مع دراجي بعد هجوم من إعلاميي وذباب المخزن المغربي

أعلن جمال ريان، المذيع الفلسطيني العامل بقناة الجزيرة، عن تضامنه مع زميله المعلق الرياضي الجزائري في قنوات “بي إن سبورتس”، حفيظ دراجي، بعد تعرضه لهجوم من إعلاميي وذباب المخزن المغربي.

وقال ريان في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، السبت 22 جانفي: “أعلن تضامني الكامل مع النجم الإعلامي الجزائري الكبير الحبيب حفيظ دراجي، أمام ما يتعرض له من حملات تشويه من حسابات وهمية وذباب إلكتروني”.

وأضاف: “هي نفس الحملات والحسابات الوهمية التي استهدفتني وعائلتي بفوتوشوب من الصور الجنسية والتغريدات المفبركة بسبب رفض التطبيع”.

يذكر أن المذيع الفلسطيني جمال ريان يتعرض منذ أشهر لحملة تشويه من ذباب المخزن المغربي على خلفية كتاباته الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

بعد ريان يهاجم دراجي.. هل أصبح هذا المذيع بوقا للمخزن؟

هاجم المذيع المغربي في قناة الجزيرة عبد الصمد ناصر، المعلق الرياضي الجزائري في قنوات “بي إن سبورتس”، حفيظ دراجي، بسبب فيديو مفبرك.

ونشر المذيع المغربي على حسابه الخاص عبر “تويتر”، الجمعة 21 جانفي، تغريدة، هاجم فيها حفيظ دراجي، قال فيها: “قذف المحصنات والطعن في  شرف وأعراض المغربيات والمغاربة جريمة نكراء وشنيعة لا يجب السكوت عنها”.

وأضاف عبد الصمد ناصر في تغريدته: “فلا يعقل أن يصل الإسفاف والتطاول هذا الحد دون مراعاة لحرمة دينية ولا للمؤسسة التي يعمل بها ولا لبلد الإقامة”.

وتابع المذيع المغربي: “الرأي العام في المغرب وخارجه يغلي غضبا، وعلى الجهات المختصة التصرف..طفح الكيل”.

وفي تغريدة أخرى نشرها حول العقوبات المترتبة عن القذف ومس الشرف أو الكرامة، وصل الحد بالمغربي عبد الصمد ناصر، إلى المطالبة بمحاكمة ومعاقبة دراجي.

وتثير تغريدة المذيع المغربي التساؤلات، بشأن إمكانية تحوله إلى بوق للمخزن المغربي، وهو الذي سبق له وأن انتقد زميله في قناة الجزيرة، الفلسطيني جمال ريان.

وسبق للمغربي عبد الصمد ناصر، وأن دعم حملة لذباب المخزن المغربي ضد زميله الفلسطيني جمال ريان بسبب إعلان الأخير رفض اتفاقيات التطبيع العربية، وخاصة المغربية مع الكيان الصهيوني.

من جهته كتب حفيظ دراجي، السبت، على صفحته الخاصة عبر فيسبوك منشورا يرد فيه على الاتهامات بعد نشر المحادثة الوهمية التي نسبت إليه، من إحدى الفتيات المغربيات.

وقدم حفيظ دراجي في منشوره توضيحات للرأي العام نافيا دخوله في أي نقاش مع أشخاص لا يعرفهم عبر وسائط التواصل الإجتماعي.

دراجي يرّد على “افتراءات” المشجعة المغربية وتويتر يتدخل

ردّ المعلق الرياضي الجزائري في شبكة “بي إن سبورتس”، حفيظ دراجي، على المحادثة الوهمية التي نسبت إليه، من إحدى الفتيات المغربيات، والتي تدخل في سياق تحامل الذباب المغربي على المعلق الجزائري.

وكتب دراجي، عبر حسابه في موقع “توتير”، في رده على المنشور المنسوب إليه، قائلا: “يتم على تويتر تداول محادثة وهمية بيني وبين إحدى المتابعات، فيه كلام بذيء منسوب إلي”.

وتابع دراجي: ” وعند دخول الحساب وجدتها أرسلت لي رسائل فيها شتم وسب قبل أن تقوم بحظري ثم إغلاق الحساب كلية، ليتم بعدها فبركة رد غير أخلاقي، لا حول ولا قوة إلا بالله”.

واتهمت المشجعة المغربية، حفيظ دراجي بالسب واشتم، وهي أمور، تدخل في إطار الهجمة التي يتعرض لها المعلق الجزائري، منذ مدة من قبل الذباب المغربي.

وبعد افتراءات المشجعة المغربية، ورد حفيظ دراجي، قام العديد من المتابعين بمراسلة إدارة تويتر، التي قامت بإغلاق الحساب الوهمي الذي فبرك الرسالة التي تم تداولها.

وعبّر دراجي عن شكره لإدارة تويتر، في تغريدة له، وقال : ” شكرا لإدارة تويتر التي أغلقت الحساب الوهمي الذي فبرك رسالة يتداولها تجار الفتنة من الذباب البشري والذباب الالكتروني ويستغلونها لمآرب مفضوحة”.

وأضاف دراجي: “والشكر لجميع الإخوة المتابعين الذين انتصروا للحق وفضحوا فبركة الرسائل الوهمية بمراسلتهم إدارة تويتر أقول لهم من أعماق القلب شكرا”.

مقالات ذات صلة
نجم إنجليزي سابق: محرز رائع وأفضل من ميسي في الوقت الحالي

نجم إنجليزي سابق: محرز رائع وأفضل من ميسي في الوقت الحالي

قبضة حديدية بين إيتو ووزير الرياضة الكاميروني بسبب المدرب كونسيساو

قبضة حديدية بين إيتو ووزير الرياضة الكاميروني بسبب المدرب كونسيساو

بن شاعة على خطى مبولحي وسعيود

بن شاعة على خطى مبولحي وسعيود

الفيفا يحسم الجدل حول تاريخ مواجهتي الجزائر والكاميرون

الفيفا يحسم الجدل حول تاريخ مواجهتي الجزائر والكاميرون

رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط متفائل بنجاح نسخة وهران

رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط متفائل بنجاح نسخة وهران

 المدرب السابق لشبيبة القبائل ستيفان زيفوتكو يوارى الثرى

 المدرب السابق لشبيبة القبائل ستيفان زيفوتكو يوارى الثرى

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
52
  • المحلل الاسترتيجي

    فضائح الكذب تلاحق المخزن في كل مكان

    0
  • شهرزاد

    السلام عليكم. كل ما يحدث بين الجزائريين و المغاربة من فتنة وراءه التطبيع الصهيوني الخسيس الذي أصبح ينخر في نخاع كل الأمة العربية و هذفه التفرقة بين العرب و تشتيتهم و هدم قيمهم و مجتمعاتهم التي أصبحت مهددة . التهم التي توجه إلى الإعلاميين العرب من بينهم ''حفيظ دراجي'' ما هي إلا وسيلة دنيئة من أجل تشويه صورتهم و هدم مسارهم المهني و خلق الفتنة و الدمار . فمن له المنفعة وراء كل هذه السياسات اللأخلاقية سوى الصهاينة ! لعنة الله عليهم إلى يوم الدين. و على المغاربة الاستيقاض من سباتهم و التفطن لما يقومون به مع كل إخوانهم العرب و ليس مع الجزائريين فقط. و أريد أن أقول لهم '' لستم سوى أداة دمار يستعملها الصهاينة لزرع الفتنة بينكم و بين أشقائكم العرب عامة و الجزائريين خاصة و سوف يأتي اليوم الذي سوف تنقلب سياسة الصهاينة عليكم و ترمون في سلة المهملات ''

    5
  • ملاحظ

    يمكن انتم جنس من عالم آخر هذا اكيد. ثم قال ماذا؟؟؟ ثم قال ماذا؟؟؟؟ جنس غريب على الكرة الأرضية

    6
  • Bela

    أنتم المغاربة جئتوا حتى لدراجي الدي هو أخ لكل جزائري يكفيه فخر دراجي أنه فرد من عائلة كل جزائري، لايوجد جزائري لايحب حفيظ لايوجد جزائري لايشاهد مقابلة يعلق عليها حفيظ حتى لو كانت لفريقين من الدرجة الثالثة و منقولة بالأبيض و الأسود دراجي رمز من رموز تاريخ و حاضر الجزائر مثله مثل العربي بن مهيدي و مصطفى بن بولعيد أنتم المغاربة كي نجد لكم رمزا ، فيجب أن نخوض في دروب الماضي البعيد كي نجد رجل يحترم إسمه الخطابي ، و أفضل رمز لكم في الحاضر هي حمالة الحطب.

    -4
  • حسبنا الله ونعم الوكيل

    اخي المصري لم يسبك احد ولم يشتم عرضك احد ،الامر سيس وتدخلت سفارة الجزاءر .اما سفارة المغرب فارتأت ان الشخص و الموضوع لا يستحق حسبنا الله ونعم الوكيل تاع بصاح ما شي الجبناء

    2
  • علي

    لمن يشك في سخف هذه الفرية ينظر إلى افتراء هؤلاء الكذابين على جمال ريان بل على لاعبهم المغربي الشهير وادو لأنه لم يصدق الفرية إنه الفجور في الخصومة التي يتصف بها النظام المروكي وذبابه وهي من صفات المنافقين لم يتركوا حتى لاعبهم

    0
  • علي

    الخ المصري محمد البري براءة دراجي ليست امنية بل حقيقة هل تتخيل مجرد التخيل انم يصدر ذلك عن دراجي يا رجل الهجمة نفسها على الإعلامي جمال ريان بل على لاعبهم المغربي السابق لأنه رفض السير مع القطيع وكذب الفرية

    8
  • Omar

    اظن ان على القضاء البحث في الامر خير له من ان ياخد الانسان حقه بيده و يطبق فيه شرع الشارع

    -2
  • علي

    لم يصدق هذه الفرية إلا معتوه ... إن حفيظ دراجي معروف وهو بثقله وفي كفة وتلك المخلوقة وذبابها في كفة الأمر مكر صهيومخزني للإيقاع بمشاهير الإعلام الرافضين للتطبيع والوسيلة معروفة عند المنظمة الإرهابية الموساد: استتخدام النساء المنحرفات في تشويه سمعة الشرفاء وقد تعلمها منهم المطبعون معهم تماما كمحاولة نشويه سمعة جمال ريان هل سب نساءهم هو أيضا؟ يجب ألا يقف دراجي عند هذا الحد بل عليه أن يشن حملة مضادة على تلك المفرتية وذبابها المخزني ونقابة محاميي المخزن ويقاضيهم واضح من وجه تلك المفترية أنها ليست على خلق بالمناسبة ذباب: المخزن اخرجوا من هذه الصفحة وعلقوا بغير الإعجاب في صفحاتكم السوداء

    10
  • أخوكم

    هم في البداية لم ينطلقوا كليا، العبرة في الخواتم ونحن نعرف جيدا المستوى النرفزي، لا بأس هو دين لابد أن يؤديه وتكونون شاهدين ولو بداخلكم، لأنه فيكم النيف هههههههه ونحن قد نفتخر لكن ليس بالنيف ومشتقاته مثلا الجود، الكرم، نتائج الختام وما الى ذلك، على أي اللهم أبعد عنا الفتن،

    -5
  • محمد البرى

    السلام عليكم انا مصرى .... ووالله احب تعليق اخونا حفيظ دراجى كثيراً واسعد جدا عندما يعلق على اى مباراه لمصر واتمنى ان تكون التهمه مزيفه ولا يلتصق به هذا الامر ..... واتمنى اخوانى الجزائرين الاحباء والاخوه المغاربه الاحباء ان تتوقفوا عن مهاجمه بعضكم البعض حتى يقول القضاء كلمته نحن عرب واى كلمه تساعد على الفرقه سنحاسب عليها امام رب العالمين احذروا

    33
  • Mohamad djalal

    واين الذباب الجزائري.و الصحافيين الجزائريين ام انهم ينتظرون الضوء الاخضر من ... حفيظ وجد نفسه وحده في مواجهة حملة مسعورة من طرف ذباب وصحفيي المخزن ... شكرا الشروق

    17
  • مراد

    التهمة باطلة من تخطيط واخراج بني صهيون والمخزن وتنفيذ فتاة مرغمة ربي يهدي ما خلق

    12
  • احمد

    عندما ترى سهام الباطل تتجه الى هدف معين فغلم انه على الحق فدراجي اعلامي بارز ومحترف ولم يخضع لا للغراء ولا للابتزاز فكان نصيبه مثل نصيب جمال ريان والاعيبب المخزنة تعودنا عليها ان التفاهة والدناءة في ابشع صورها

    9
  • احمد

    الذباب الاكتروني ومن ورائه مخابرات المخزن يريدون توشيه حفيظ دراجي ومن ورائه تشويه سمعة الجزائر لان الجزائر عصية عليهم حفيظ دراجي اعلامي رياضى عملاق ولا يمكن ان ينزل الى هذه التفاهات لكن المثير في الامر ان حفيظ كان ينتقد السلطة في زمن بوتفليقة بطريقة حضارية ومقبولة فضنت مخابرات المخزن انه صيد ثمين يمكن تطويعه لمهاجة الجزائر ولما لم يخضع لهم وعجزو عن استدراجه وابتزازه كما فعلة مع اخرين بل اكثر من ذالك فضح الاعيب المخزن ضد الجزائر واتقلب السحر على الساحر

    7
  • معتز بجزاءريتي

    إن ما يقوم به هؤلاء ضد من يمثلون الجزاءر احسن تمثيل ان لم نقل عنهم سفراء فوق العادة للجزاءر كحفيظ دراجي. وكيف وقد ذاع سيطه لما له من شعبية كبيرة عربيا واسلاميا ولم لا أروبيا جعل فءة من المغاربة وليس الكل يجدون فيه مضايقة لهم على هذه الأصعدة اذن فحيكت ضده هذه المؤامرة حتى تكمه اصوات كل الجزاءريين العاملين في هذه القناة ولو كان ذاك زورا وبهتانا. والهدف منها ليس دراجي وإنما الجزاءر.

    4
  • ANA

    إنك ميّت و إنهم ميّتون ثم إنكم عند ربكم يوم القيامة تختصمون

    55
  • رشيد الصحراوي

    لماذا الإنسان العربي دائما فوق القانون ولا يقبل اي قرار قضائي إذا كان ضده المتهم بريئ إلى تتبت اذانته لماذا لا ننتظر حتى يقول القضاء كلمته ؟

    31
  • جزايري

    تحية تقدير وعرفان للعملاق دراجي حفيظ الذي ابهر العالم بمستواه في التعليق جميع العرب يقفون معه ضد انجاس المخزن

    -65
  • مخمد اشيشي

    حتى دنيا فيلالي وزكريا المومني والعشرات من معارضي نظام المخزن الصهيوني لفقت لهم تهم وفبركو لهم فيديوهوات جنسية وكلام فاحش.. السيدة دنيا فيلالي قالو عليها انها تزني مع والدها وركبوا لها أفلاه جهنمية.. المخزن الصهيوني العميل يستطيع فعل أي شيء بما أنه أدخلوا المناهج الصهيونية لتعليم أطفال المغرب. فلقد أدخلوا الشيطان وهم يتعاملون مع الا ربنا وكأنهم شياطين.. انتظر الكثير من الأعمال القبيحة التي سيقوم بها المخزن .. وتذكروكلامي جيداً

    -50
  • عبد الحميد

    نادي المحامين المغاربة الآن تذكر أن هناك شئ أسمه شرف المغربيات لماذا لم تأخذهم الغيرة عن شرف المغربيات عندما يتم إستغلالهن شر إستغلال من طرف السواح العرب والآفارقة الاسياويين في السياحة الجنسية المعتمدة في المملكة وحتى البنات القاصرات يتم إستغلالهن في الفنادق في المدن السياحية كطنجة ومراكش ولم نسمح يوما أن نادي المحامين ندد أو أعترض وأين الغيرة على شرف المغربيات في روتني اليومي على يوتيوب مغربيات يقدمن برامج بلباس فاضح وإحاءات جنسية مخلة بالحياء ولم نسمع لهم حس أبدا من لا يعرف الشرف لا يحسن الدفاع عنه .

    -40
  • الحلاج

    أتمنى أن نبتعد عن زرع الفتنة بين شعبين شقيقين. نحب الجزائريين والجزائريون يجبوننا. اتمنى من هذا المنبر الإعلامي (الشروق) وباقي المنابر الاعلامية في كلتا البلدين السعي إلى راب الصدع وإصلاح ما تفسده السياسة

    99
  • سمير

    حفيظ دراجي أشرف من أن يلطخ سمعته بالحديث مع إمرأة مغربية

    -90
  • هشام الاندلسي

    اريد فقط ان اقول لصهاينة المخزن، هذه الدعوى القضائية لن تضر حفيظ دراجي في شيء و مآلها سلة المهملات ... ببساطة لان المحادثة خاصة و ليست علنية ، و لن تنجح دعواكم و لو استعنتم بالحلف الاطلسي هههه! يالله فض عليكم السوق.

    70
  • جلال

    ١خي حفيض دراجي، انا مغربي من مدينة وجدة، كبرت على انغام صوتك وانت تعلق على المباريات في الجزائر وبعدها على مجموعة بين الرياضية. لم نجد منك الا كل احترام . لكن بما أن القضية في المحكمة لا يسعني الا الدعاء بأن يكون الرد البذيء مفبرك.اخوتنا (بين المغاربة والجزائريين) امتن وارقى من صراع الكلام الفارغ.اللهم اهد نا لما هو خير لنا جميعا.

    8
  • مغربي

    ليس المخزن الذي قدم دعوة قضائية بل محامون مغاربة وهدا هو السبيل المنطقي فاذا كان الصحفي بريئ فما عليه الا ان يوكل محامي ويطالب بالتعويض وانا كمغربي اطالب بسجن المغربية التي اتهمته زورا اما اذا حدث العكس فلابد ان يخضع للقانون الجاري به العمل في الدولة المضيفة فلماذا الهروب من العدالة؟ الشيء تفسه قام به المغرب في قضية بيكاسوس هذه هي الدولة التي تحرم نفسها تلجأ الى القضاء وليس الى البلطجة

    -14
  • ملاحظ

    المحكمة هي التي ستفصل ان كان صادقا او كاذبا

    -19
  • علي

    تلفيق ساقطة مخربية على طريقة الموساد الصهيوني الذي طبعوا معه وصاروا بوقا له ومثل ساقطة الأسواق الشعبية عندهم المتهجمة على الجزائر

    62
  • اسماعيل

    سبحان الله محامون يدافعون عن شرف بلادهم تسمونهم ذباب كونوا منصفين و لو لمرة واحدة في حياتكم و اتركوا العدالة تقول كلمتها

    -40
  • Abdelilah

    والله شاهد على كلامي كان حفيظ الدراجي أفضل معلق عربي لي على الإطلاق بل كنت كانعتبر جزء من العائلة ل عشقي ل تعالقيه الرياضية لكن مؤخرا أصبح كايذخل سياسة ف كرة القدم...بالنسبة لي فازة الجزائر على المغرب كان أمر عادي رغم اني مغربي لكن ك نتفجأ ف حفيظ الدراجي وخديجة ابن قنة حولوا القضية كأنه انتصار على الشيطان. ..وجب عدم خلط السياسة بالرياضة إن تمادينا س نخلق أجيالا مريضا تكره بعضها البعض.والكره والبغض صفات ذميمة عند المسلمين د.." فاصلح ذات البين"

    -62
  • فريد

    معروف على المخزن انه يفبرك ويصنع اشياء ضد كل من يتكلم ويشكل تهديد له.. كما فعلوا حتى مع المحامي المغربي جمال زيان. وغبركتهم لصور مع فتيات لابتزازه... الحموشي وذبابخ غايتهم مهاجمة كل من يعارض سياسة التطبيع وابواقعم منتشرة مع كل مخزني موجود في القنوات العربية خاصة

    105
  • Hicham

    من مصادر مطلعة أن إدارة قنوات “بي ان سبورتس” قررت عدم تكليف المدعو الدراجي بالتعليق على المباريات المتبقية من العرس القاري بالكاميرون في انتظار اتخاذ المتعين في حقه بشكل رسمي. السؤال المطروح:لمادا تم توقيفه؟

    -116
  • اسماعيل

    الى المعلق مصطفى وانت و امثالك لو كنتم منصفين لا تاكدتم من الخبر قبل اصدار احكامكم يعني حلال عليكم حرام على الاخرين كلكم كيف تحكمون

    19
  • عمر

    مغربي طالب اولا بقضاء عادل في بلدك. و خد حقوقك في بلدك و من بعد طالب القطريين

    127
  • صالح/ الجزائر

    2)- صحيفة عربية ، تصدر في لندن ، كتبت ، في 14 مارس 2017 ، نقلا عن مراسلها من الرباط ، تحت عنوان : "عصابة ملثمة تسطو على 100 ألف دولار من كباريه ، مخصص للخليجيين ، بمراكش تشتغل فيه 100 بائعة جنس مغربية"، مشيرة في الختام : "المثير أن مالك الكباريه كان يمنع على غير الخليجيين دخول المحل، بينما يسمح لنحو 100 بائعة جنس مغربية بدخوله ويشترط فيهن خصوصيات معينة كصغر السن والجمال ويلزمهن بعدم العمل في أي كباريه آخر بالمدينة" ، إلا أن "نادي المحامين المغربي" لم يقدم أي شكوى ، لا إلى النائب العام ، البريطاني ، ولا إلى النائب العام ، الملكي ، المغربي ، على خلفية ما كتب في الصحيفة . لماذا ؟ . أ لأن "نادي المحامين المغربي" يعلم ، علم اليقين ، أن ما جاء في الصحيفة العربية اللندية ، بقلم المراسل المغربي من الرباط ، ليس إلا جزءا يسيرا من الحقائق الفاضحة لسياسة "السياحة الجنسية" المنتقاة ؟ .

    150
  • صالح/ الجزائر

    1)- السلطات المغربية نددت بشدة ، في 23 فيفري 2014 ، بالتصريح الذي قيل أنه أدلى به السفير الفرنسي في واشنطن ، في 2011 ، والذي نقله عنه الممثل الإسباني ، منتج الفيلم الوثائقي عن الصحراء الغربية : المغرب "عشيقة ننام معها كل ليلة ، ولا نحبها بشكل خاص ، ولكن يجب أن ندافع عنها" ، إلا أن "نادي المحامين المغربي" لم يقدم أي شكوى ، لا إلى النائب العام الأمريكي ، ولا إلى النائب العام الفرنسي ، ضد السفير الفرنسي في واشنطون ، على خلفية التصريح المهين الذي نسب إليه . لماذا ؟ . أ لأن "نادي المحامين المغربي" يعلم ، علم اليقين ، أن السفير الفرنسي لم يدل للممثل الإسباني ، منتج الفيلم الوثائقي عن الصحراء الغربية ، إلا بالحقيقة المرة ؟ .

    158
  • حمزة

    لن تكون هناك لا محاكمة ولا أي شيء آخر لانه بكل بساطة الذباب المخزنية يقوم بتلفيق وفيركة كل شيء خاصة بعد الدعم الصهيوني

    149
  • خالد

    كلنا حفيظ دراجي الجزائري الحر ونعرف دسائس وخبث نظام المخزن وءبابه الالكتروني الصهيوني في تلفيق الاكاذيب والفيديوهات الجنسية المفبركة لكل من لم يتبع سياستهم ويقوم بفضحهم للعام .

    181
  • فيصل

    لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ارنا الهدى حتى نتبعه وأرنا الضلال لنتجنبه سبحانك تهدي للحق من تشاء

    127
  • مغربي

    سي ريان التضامن يكون بعد المحاكمة ان كان بريئا ونحن كمغاربة نطالب بقضاء مستقل للتهم المنسوب اليه لانها تمس كرامة المغاربة رجالا ونساء ومن حقه ان يقاضي من ظلمه بالدليل وهذا هو عين الصواب اما العطفة فلا محل لها في هذه الواقعة المشينة

    -184
  • عبد الوهاب

    هؤلاء الصحافيون المغاربة متصدروا الجرائد وشبكات التواصل الاجتماعي تحصلوا على المراتب الأولى في الكذب بإعتراف العالم لأن الكبت والعبودية والنقص في الشخصية خلق لهم أزمة نفسية حادة وخاصة إن كان الموضوع يخص الجزائر ونحن الجزائريين قلوبنا واسعة ولانعير أهتمام لمملكة حجمها حجم الزورق وخريطتها الجغرافية عبارة عن سلم صغير يصعده الكنغر ويتسلق فيه القرد ويدور حوله الضبع آكل الجيف والقمامة والذكي يفسر ويقرأمابين السطور ،ونحن ابطال الجزائر نقدم نصيحة أخوية للشعب المغربي وليس المخزن وننور أهل العقول بأن وجدة والريف طال الزمن أم قصر سنأخذهما لأنهما يتبعان مملكة الجزائر في عهد الأمير عبد القادر وبالدليل القاطع هناك خريطة للجزائر موجودة في المتحف الملكي ببريطانيا تبين ذلك بالدليل وتم تقطيع هاتين المحافظتين من قبل فرنسا بعد معاهدة الملك المغربي عبد الرحمن ،إذن اسكتوا وأخرصوا نهائيا ولا نريد مرة أخرى أن نسمع هراءكم وأكاذيبكم لأننا عندما نقول نطبق والسلام على من أتبع الهدى.

    132
  • مصطفى

    لو كان جاء صحافيا محترفا لتأكد من الخبر المنشور عن الدراجي ثم يرد

    -159
  • hakim

    كل الهجمات الاعلامية والحملات الالكترونية التي نراها منذ اشهر تؤكد حقيقة ان النظام المغربي تجاوز السفالة والنذالة ما حدث مع دراجي حدث مع معارضي النظام المغربي بالخارج لفقت لهم تسريبات وفيديوهات مفبركة اغلبها فيديوهات علاقات جنسية وكلام سوقي وفاحش حتى يتم تشويه سمعتهم ومطاردتهم قضائيا وانصح وسائل الاعلام بالجزائر تسليط الضوء على هذا الموضوع لان هذا التهجم المخزني تعلموه من الكيان الصههيوني بهدف الابتزاز واسكات من يفضحون ممارسته الارهابية والمجرمة

    173
  • حسن

    كونه مغربي يعتز بلاده و ثوابتها من حقه الدفاع عن بلاده

    -165
  • متتبع

    إنهيار أوهام منتخب منفوخ عسكرياً وإعلامياً..السقوط الحر أمام الفيلة يعيد المنتخب الجزائري إلى حجمه الحقيقي

    -188
  • منير

    ونسي هذا المذيع قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ" ، وكأنه يقول ويل للمصلين ويتجاهل البقية القائلة : الذين هم عن صلاتهم ساهون ، هذا من الرويبضة الذين يفتون يغير علم ويتطاولون على خلق الله

    -164
  • مغربي

    اقصاء منتخب الجزائر ليست نهاية العالم. لمادا كل هاته المشاحنات بين الجارين الاشقاء؟؟؟

    -174
  • سعاد

    بلا مايفبركو من يوم يومهم منافقين ويموتو على الفتنة ويكرهو الجزائر حسبي الله ونعم الوكيل

    206
  • Bob

    آخى دراجي العزيز: الله يحب الشعب الجزائري فهذا الإنهزام هو نصر لنا لأن الله أراد أن يحمينا من الكوفيد فلم يردنا أن نخرج و نحتفل حماية لنا وخصوصا بعد الإنتشار السريع له. الحمد لله

    185
  • دحمان

    هذا حفيظ يتدخل فيى السياسة دائما

    -185
  • سالم

    اصبحت انقص صوت التلفزيون لمشاهدة الفريق الوطني أصبح المعلقين يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة السياسة حتى الخطط التكتيكية والتشكيلة التي تلعب الحمد لله ان في كأس العالم نستطيع مشاهدة المقابلات بتعليقات المحترفين الاوروبيون

    -144
  • سعدون باريس

    يجب علي الإنسان أن لا ينساق وراء العواطف والانفعال كيفما كان الحال فالجزائر و المغرب (شعب واحد ولن يستطيع أحد أن يرفق بينهما مهما قال وفعل فأنا لا اتحدث علي الحكام )

    101

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد