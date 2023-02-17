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رياضة

رسميا.. القطريون يُقدّمون عرضا لِشراء أسهم مانشستر يونايتد

الشروق الرياضي
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رسميا.. القطريون يُقدّمون عرضا لِشراء أسهم مانشستر يونايتد

أعلنت الحكومة القطرية، الجمعة، عن تقدّمها بِعرض رسمي إلى إدارة نادي مانشستر يونايتد، من أجل شراء أسهم هذا الفريق الإنجليزي.

ويملك أسهم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رجل الأعمال الأمريكي والثري مالكوم غليزر، وذلك منذ سنة 2005.

وقال الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني إنه تقدّم بِعرض رسمي لِشراء كلّ أسهم نادي مانشستر يونايتد.

وجاسم بن حمد آل ثاني هو شقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما يرأس مصرف قطر الإسلامي.

وقدّرت الصحافة البريطانية قيمة الغلاف المالي الذي رصده القطريون بـ 4.5 مليار أورو.

وكانت السلطات القطرية قد فعلت بِالمثل عام 2011، واشترت أسهم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

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