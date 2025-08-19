-- -- -- / -- -- --
رسميا.. المنتخب المحلي الجزائري سيُواجه هذا المنافس

تعرّف المنتخب المحلي الجزائري لِكرة القدم مساء الثلاثاء، على منافسه في ربع نهائي بطولة إفريقيا لِهذه الفئة “شان” 2025.

جاء ذلك على إثر اختتام فعّاليات دور المجموعات، وتحديدا إسدال ستار مقابلات الفوج الرابع والأخير.

وهكذا سيُواجه رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة نظراءهم من السودان.

وتصدّرت السودان لائحة ترتيب الفوج بِرصيد 5 نقاط، مثلما هو الشأن للسنيغال، وحازت نيجيريا 3 نقاط، نظير نقطتَين للكونغو برازافيل.

وتفوّقت السودان على السنيغال، استنادا إلى مقياس فارق الأهداف العام (+4 مقابل +1).

وفي الدور الأوّل، تعادل المنتخب المحلي السوداني (1-1) مع الكونغو برازافيل، ثم فاز (4-0) على نيجيريا، وبعدها تعادل سلبا مع السنيغال. في فوج ضمّ 4 فرق فقط.

وتُجرى مباراة زملاء المهاجم سفيان بيازيد ونظرائهم من السودان السبت المقبل على الساعة الخامسة مساءً بِالتوقيت المحلي، والثالثة بعد الظهر بِالتوقيت الجزائري.

وتُقام هذه المباراة بِتنزانيا، بعد أن خاض المنتخب الوطني المحلي اللقاءات الثلاثة الأولى بِأوغندا، وآخر مواجهة بِكينيا.

وسبق لِمحليي “الخضر” أن واجهوا المنافس السوداني مرّتَين في “شان” 2011، حيث تعادل الطرفان سلبا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ثم خسر رجال المدرب الوطني عبد الحق بن شيخة بِهدف دون ردّ في المباراة الترتيبية الخاصة بِالمركزَين الثالث والرابع. عِلما أن السودان كانت آنذاك مستضيفة البطولة.

وتشكّل جدول المقابلات كالتالي:

الدور ربع النهائي:

في الـ 22 من أوت الحالي:

1- كينيا – مدغشقر

2- تنزانيا – المغرب

في الـ 23 من أوت الحالي:

3- الجزائر – السودان

4- أوغندا – السنيغال

الدور نصف النهائي:

في الـ 26 من أوت الحالي:

الفائز من المباراة (1) – الفائز من المباراة (4)

الفائز من المباراة (2) – الفائز من المباراة (3)

المباراة الترتيبية: في الـ 29 من أوت الحالي.

المباراة النّهائية: في الـ 30 من أوت الحالي.

