رسميا.. المنتخب المحلّي الجزائري سَيُواجه هذا المُنافس

تعرّف المنتخب المحلّي الجزائري لِكرة القدم سهرة الأحد على مُنافسه، في ربع نهائي بطولة إفريقيا لِهذه الفئة.

وكانت القرعة التي سحبتها “الكاف” في تاريخ سابق، تقول إن مُتصدّر ترتيب الفوج الأوّل (الجزائر) يخوض مواجهة ربع النهائي مع وصيف المجموعة الثانية.

وهكذا سيلعب رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة مع نظرائهم من كوت ديفوار، في مباراة يحتضنها ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، الجمعة المقبلة على الساعة الخامسة مساءً.

وتموقعت كوت ديفوار في المركز الثاني، بعد إجراء مُقابلتَي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للفوج الثاني سهرة الأحد. حيث فازت بِنتيجة (3-1) على أوغندا بِملعب براقي، وتغلّب المنتخب المحلّي السنيغالي بِحصّة (3-0) على نظيره من الكونغو الديموقراطية بِميدان عنابة.

وتشكّل جدول ترتيب المجموعة الثانية بِصفة نهائية كالتّالي:

1- السنيغال 6ن

2- كوت ديفوار 4ن

3- أوغندا 4ن

4- الكونغو الديموقراطية 2ن

وهكذا تأهّلت السنيغال وكوت ديفوار إلى ربع نهائي “شان” الجزائر 2023، نظير إقصاء المنتخبَين المحلّيَين لِأوغندا والكونغو الديموقراطية.

وتفوّقت كوت ديفوار على أوغندا رغم حيازتهما رصيد النّقاط ذاته، استنادا إلى المعيار الأوّل المعمول به في لوائح المنافسة، وهو نتيجة المباراة وجها لِوجه بين المنتخبَين المعنيَين.

وقبل نسخة 2023، شارك المنتخب المحلّي الجزائري مرّة واحدة في منافسة “الشان”، وكان ذلك في الطّبعة الثانية بِالسودان عام 2011، وبلغ نصف النهائي مُتموقعا في المركز الرّابع. وبِالمُقابل، حضرت كوت ديفوار 5 نسخ من أصل 7 بطولات نظّمتهم “الكاف” (بِاحتساب دورة الجزائر 2023)، وكان وصولها إلى المرّبع الذهبي لِاستحقاق رواندا 2016، ونيل الرّتبة الثالثة، أفضل نتيجة لها.

وفي دور المجموعات لـ “شان” 2023، فازت الجزائر على كلّ من ليبيا وإثيوبيا والموزمبيق بِنتيجة واحدة (1-0). بينما خسرت كوت ديفوار أمام السنيغال (0-1)، ثمّ تعادلت سلبا مع الكونغو الديموقراطية، قبل أن تفوز (3-1) على أوغندا.