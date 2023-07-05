رسميا.. الوزير الأوّل بن عبد الرحمان يقصّ شريط افتتاح الألعاب العربية

أعلن الوزير الأوّل أيمن عبد الرحمان سهرة الأربعاء، عن الانطلاق الرّسمي لِتظاهرة الألعاب العربية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الأوّل بن عبد الرحمان، تمثيلا لِرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. على هامش تنظيم حفل الافتتاح بِملعب “5 جويلية 1962”.

وحضر الحفل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وأيضا وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حمّاد، فضلا عن شخصيات أخرى من مجالات مُتباينة.

ونجحت الجزائر في إعادة الاعتبار لِأكبر التظاهرات الرياضية العربية، ذلك أن هذه المسابقة – الأولمبياد الإقليمي المُصغّر – تجمّدت لِمدّة 12 سنة، حيث يُشير تاريخ 2011 بِقطر إلى موعد آخر طبعة للألعاب العربية.

وستُجرى الألعاب إلى غاية الـ 15 من جويلية الحالي، بِمدن الجزائر العاصمة وعنابة وقسنطينة وتيبازة ووهران، وبِمشاركة نحو 3 آلاف رياضي عربي يُمثّلون 22 مسابقة. عِلما أن منافسات مثل كرة القدم وألعاب القوى والجيدو والسباحة، انطلقت قبل حفل الافتتاح في تنظيم مُبرمج.