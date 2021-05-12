رسميا.. بدء التسجيل في رخص المصانع المستعملة والتجهيزات الكهرومنزلية والمواد الأولية

دعت وزارة الصناعة المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في التسجيل للاستفادة من امتيازات النظام الجبائي التفضيلي لإنتاج التجهيزات الكهرومنزلية التقدم من مصالحها، مؤكدة بداية العملية بشكل رسمي.

وحسب بيان تلقت “الشروق” نسخة عنه، شرعت وزارة الصناعة ابتداء من أمس الثلاثاء في عملية التسجيلات الأولية في الأنظمة المحددة لشروط وكيفيات الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي في إطار أنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 20-313 المؤرخ في 15 نوفمبر 2020.

كما شرعت الوزارة في استقبال ملفات الاعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار نشاطاتهم المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 20-311 المؤرخ في 15 نوفمبر 2020.

وأكدت الوزارة أن المتعاملين الراغبين في التسجيل في أحد هذه الأنظمة مطالبون بالتقدم إلى وزارة الصناعة بغرض القيام بالتسجيل الأولي.

و”لحجز موعد التسجيل الأولي، يرجى من المتعاملين التسجيل عن طريق البريد الإلكتروني” يضيف بيان وزارة الصناعة.