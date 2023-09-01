رسميا.. براهيمي ينضمّ إلى هذا النادي

بلال براهيمي بِزيّ فريقه الجديد براست.

أعلنت إدارة نادي براست الفرنسي، الجمعة، عن انتداب اللاعب الدولي الجزائري بلال براهيمي.

وانتقل المهاجم براهيمي إلى فريق براست الفرنسي، مُعارا لِمدّة موسم واحد.

وما زال بلال براهيمي (23 سنة) يرتبط مع نادي نيس الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2026.

وبعد أن ثمّنت مواهبه، قالت إدارة نادي براست إن اللاعب الجزائري سيرتدي القميص رقم “21”، فيما كان يحمل رقم “14” بِزيّ فريق نيس.

وأضافت أن براهيمي سيتدرب، الجمعة، مع زملائه الجدد الاحتياطيين في فريق براست، الذين لن يُشاركوا في مواجهة نادي ران المُبرمجة هذا السبت.

وبعد مرور ثلاث جولات من عمر البطولة الفرنسية للموسم الجديد، يتموقع فريق براست في الرّتبة الرابعة.