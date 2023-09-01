-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

رسميا.. براهيمي ينضمّ إلى هذا النادي

علي بهلولي
  • 239
  • 0
رسميا.. براهيمي ينضمّ إلى هذا النادي
ح.م
بلال براهيمي بِزيّ فريقه الجديد براست.

أعلنت إدارة نادي براست الفرنسي، الجمعة، عن انتداب اللاعب الدولي الجزائري بلال براهيمي.

وانتقل المهاجم براهيمي إلى فريق براست الفرنسي، مُعارا لِمدّة موسم واحد.

وما زال بلال براهيمي (23 سنة) يرتبط مع نادي نيس الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2026.

وبعد أن ثمّنت مواهبه، قالت إدارة نادي براست إن اللاعب الجزائري سيرتدي القميص رقم “21”، فيما كان يحمل رقم “14” بِزيّ فريق نيس.

وأضافت أن براهيمي سيتدرب، الجمعة، مع زملائه الجدد الاحتياطيين في فريق براست، الذين لن يُشاركوا في مواجهة نادي ران المُبرمجة هذا السبت.

وبعد مرور ثلاث جولات من عمر البطولة الفرنسية للموسم الجديد، يتموقع فريق براست في الرّتبة الرابعة.

مقالات ذات صلة
توغاي يتّخذ هذا القرار

توغاي يتّخذ هذا القرار

السنيغال “تُفصّل” قائمتَين من اللاعبين لِمُواجهتَي رواندا والجزائر

السنيغال “تُفصّل” قائمتَين من اللاعبين لِمُواجهتَي رواندا والجزائر

مؤتمر صحفي لـ “بلماضي”

مؤتمر صحفي لـ “بلماضي”

أوّل حصّة تدريبية لـ “سليماني” في البرازيل

أوّل حصّة تدريبية لـ “سليماني” في البرازيل

فوزي غلام يعود إلى المستوى العالي وقادر على العودة للخضر

فوزي غلام يعود إلى المستوى العالي وقادر على العودة للخضر

بن طالب يعترف: تأخّرت المفاوضات بِسبب معاناتي التهابا في عضلة القلب

بن طالب يعترف: تأخّرت المفاوضات بِسبب معاناتي التهابا في عضلة القلب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد