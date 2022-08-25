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الجزائر

رسميا.. برست يعلن عن ظفره بخدمات إسلام سليماني

الشروق أونلاين
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رسميا.. برست يعلن عن ظفره بخدمات إسلام سليماني
ح.م
إسلام سليماني في برست

أعلن نادي برست الفرنسي لكرة القدم صباح الخميس عن التحاق الدولي الجزائري إسلام سليماني بصفوفه، بعد توقيعه عقدا لموسم واحد قابل للتجديد مرة واحدة.

وقالت إدارة النادي في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني:

لقد عثر برست أخيرا على المهاجم الذي كان يبحث عنه.

وأضاف:

سيلتحق سليماني بتدريبات فريقه الجديدة بداية من هذا الخميس، وسيحمل الرقم 13.

وتابع:

هذا اللاعب القوي بدنيا، وصاحب الرأسية القوية، هو الهداف التاريخي للجزائر بـ41 هدفا في 88 مناسبة، سيجد نفسه في برست إلى جانب زميليه في المنتخب (الجزائري)، يوسف بلايلي وهاريس بلقبلة.

بدوره اعتبر سليماني إن انضمامه إلى برست، سيكون بمثابة تحدّ كروّي جديد في مشواره، مؤكدا أنه سيقدّم الإضافة المرجوة للنادي، بالنظر إلى خبرته في الملاعب الفرنسية والأوروبية.

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