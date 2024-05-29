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رياضة

رسميا.. برشلونة يعلن تعاقده مع الألماني فليك

عمر سلامي
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رسميا.. برشلونة يعلن تعاقده مع الألماني فليك
ح.م
المدرب هانزي فليك ولابورتا

أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده رسميا مع المدرب الألماني هانزي فليك خلفاً للمدرب المقال تشافي هيرنانديز.

ونشر برشلونة عبر حسابه على “إكس” يوم الأربعاء، فيديو قصير للمدرب الألماني خلال جلسة تصوير، وكتب: “إنها لحظتنا.. فليك هنا”.

وقال النادي إن عقد المدرب الجديد فليك يمتد حتى 2026.

ويخلف المدرب السابق لبايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا تشافي الذي أقيل من منصبه بعد موسم مخيّب للآمال للنادي محليا وقاريا.

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