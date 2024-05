رسميا.. برشلونة يعلن تعاقده مع الألماني فليك

أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده رسميا مع المدرب الألماني هانزي فليك خلفاً للمدرب المقال تشافي هيرنانديز.

ونشر برشلونة عبر حسابه على “إكس” يوم الأربعاء، فيديو قصير للمدرب الألماني خلال جلسة تصوير، وكتب: “إنها لحظتنا.. فليك هنا”.

وقال النادي إن عقد المدرب الجديد فليك يمتد حتى 2026.

🤝 Hansi Flick is the new FC Barcelona coach!

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2024