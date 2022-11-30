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رياضة

رسميا.. بسكري مديرا فنيا وطنيا جديدا

علي بهلولي
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رسميا.. بسكري مديرا فنيا وطنيا جديدا
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مصطفى بسكري

بات التقني مصطفى بسكري، الثلاثاء، مديرا فنيا وطنيا جديدا بِالاتحاد الجزائري لِكرة القدم.

وخلف بسكري زميله عامر شفيق الذي انتهت مهامه في صيف 2021، ثم عوّضته “الفاف” – وبِصفة مُؤقّتة – بِتوفيق قريشي.

وقال اتحاد الرئيس جهيد زفيزف في بيان له، إن هيئته استلمت ملفّات 17 مترشّحا لِمنصب مدير فني وطني. بعد أن افْتُتح باب التشريحات في الـ 28 من أكتوبر الماضي.

وأضاف أن “الغربلة” أقصت 14 مترشّحا وبقي في السباق 3 تقنيين، وهم: مصطفى بسكري، وعبد القادر فرحاوي (شارك مع “الخضر” في “كان” 1988)، والتونسي كمال القلصي. لِيفوز بعدها بسكري بِالمنصب، بعد أن جمع الحدّ الأقصى من نقاط اللّجنة المُكلّفة بِدراسة الملفّات.

وسيقوم المكتب الفيدرالي لـ “الفاف” بِتعيين بسكري مديرا فنيا وطنيا جديدا، هذا الأربعاء.

وسبق للتقني مصطفى بسكري تدريب عدّة أندية من البطولة الوطنية، أبرزها رائد القبة ونصر حسين داي ومولودية الجزائر وأهلي البرج واتحاد عنابة وشبيبة بجاية. كما اشتغل – ولِفترة مُؤقّتة – في الجهاز الفني لـ “محاربي الصّحراء”، ضمن منصب مساعد الناخب الوطني، منتصف العقد قبل الماضي.

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