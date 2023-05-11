رسميا.. بن ناصر لن يخوض مُواجهتَي أوغندا وتونس

عدلي يتعاطف معه

انتهى موسم اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، بعد إصابة تعرّض لها على مستوى الرّكبة.

وسقط متوسّط الميدان بن ناصر في فخّ الإصابة سهرة الأربعاء، خلال مباراة فريقه ميلان آسي والجار الإنتر الإيطاليَين.

وذكرت شبكة قنوات “سكاي سبورتس” الإيطالية، الخميس، أن بن ناصر خضع لِفحص طبّي، وخلصت النتائج إلى معاناته تمزّقا على مستوى الرّكبة اليُمنى، يُجبره على إجراء عملية جراحية هذا الجمعة أو السبت المقبل.

وأضافت أن الدولي الجزائري سيمكث لِفترة تتراوح ما بين شهرَين إلى ثلاثة أشهر، يقضيها في العلاج والرّاحة. ما يعني أنه لن يعود إلى التدريبات حتى أوت المقبل، على أقصى تقدير.

وهكذا لن يُشارك إسماعيل بن ناصر مع المنتخب الوطني الجزائري في مقابلتَي أوغندا وتونس، شهر جوان المقبل. الأولى بِرسم الجولة الخامسة وقبل الختامية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024، والأخيرة تحمل طابعا ودّيا.

وفي سياق ذي صلة، تلقّى بن ناصر تعاطفا وتشجيعا من قبل مواطنه وزميله في فريق الميلان ياسين عدلي.

وفي ظهور له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، الخميس، كتب عدلي: “عوّدتنا على العودة في الفوز أو الخسارة، موهبتك وعملك وتواضعك يُساعدونك في العودة بِسرعة وبِمستوى عالٍ. أُحبّك يا أخي”.