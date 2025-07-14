رسميا.. “بهلول” رئيسا جديدا لِنادي شباب بلوزداد

فسخ عقد دعيبش

أمسى المسؤول بدر الدين بهلول، الإثنين، رئيسا جديدا لِمجلس إدارة نادي شباب بلوزداد.

وخلف بهلول الرئيس رشيد أوكالي، الذي استقال من هذا المنصب بعد أسبوع من خلافته لِزميله مهدي رابحي.

وجاء في بيان نشرته إدارة نادي شباب بلوزداد مساء الإثنين: “عقب الإِجتماع الذي عقده صبيحة اليوم أعضاء مجلس الإدارة بِمقر الفريق بسعيد حمدين (العاصمة)، انتُخب السيد بدر الدين بهلول رئيسا لمجلس إدارة الشركة الرياضية ذات الأسهم شباب رياضي بلوزداد أتليتيك”.

وأضافت: “السيد بدر الدين بهلول إطار سامي في مجمع مدار القابضة، حيث يشغل منصب مدير الإستثمارات العقارية”.

في سياق آخر، فسخت إدارة نادي شباب بلوزداد عقد اللاعب أسامة دعيبش، وقالت إن القرار اتّخذ بعد الاتّفاق مع هذا الرياضي البالغ من العمر 26 سنة، والذي يشغل منصب متوسط ميدان.

وكان دعيبش قد التحق بِنادي الشباب في صيف 2024، قادما من فريق ترجي مستغانم.

وخاض أسامة دعيبش في الموسم المنقضي 22 مباراة بِزي فريق اللّونَين الأحمر والأبيض، وذلك في كل المنافسات الرسمية للأندية.