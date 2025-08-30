-- -- -- / -- -- --
رسميا.. بوراس يلتحق بِهذا الفريق

ح.م

انضمّ اللاعب الدولي الجزائري أكرم بوراس، السبت، إلى نادي ليفسكي صوفيا البلغاري.

وكان متوسط الميدان بوراس (23 سنة) يرتبط مع نادي مولودية الجزائر بِعقدٍ، بدأت مدته في صيف 2024 وتدوم ثلاثة مواسم.

ووقّع بوراس عقدا تنقضي مدته في الـ 30 من جوان 2028، تقول إدارة نادي ليفسكي صوفيا البلغاري في بيان لها.

وكان ابن بلدية عين أزال (ولاية سطيف) قد حضر مع المنتخب الوطني المحلي وقائع “شان” 2025، لكنه لم يلعب أي لقاء. وقام المدرب مجيد بوقرة بِتسريحه قبل الآوان، بِداعي الإصابة.

ولم يسبق لِأكرم بوراس خوض تجربة احترافية خارج الوطن.

وبعد أن لعب 5 مقابلات في بطولة بلغاريا للموسم الجديد، يشغل فريق ليفسكي صوفيا الرتبة الثالثة.

