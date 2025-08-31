رسميا.. بوعناني يلتحق بـ “البوندسليغا”

انضمّ اللاعب الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني مساء الأحد، وبِصفة رسمية إلى نادي شتوتغارت الألماني.

وكان المهاجم بوعناني (20 سنة) يرتدي زي نادي نيس فرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2029.

وأمضى بوعناني عقدا يدوم حتى الـ 30 من جوان 2030، يُمثّل بموجبه ألوان نادي شتوتغارت، المتوّج بِكأس ألمانيا للموسم المُنقضي، والذي سيخوض الدوري الأوروبي نسخة 2025-2026.

ونقلت إدارة نادي شتوتغارت على لسان بوعناني قوله بعد الفحص الطبي الروتيني: “شتوتغارت نادٍ رائع، وأنا سعيد جدا بوجودي هنا. تابعت البطولة الألمانية في فرنسا، وأحب أسلوب لعب شتوتغارت. أريد مواصلة التطور والاستفادة من مهاراتي لتحقيق النجاح في صفوف فريق”.

بِدوره، قال عضو مجلس إدارة نادي شتوتغارت فابيان فولغيموت: “بدر الدين بوعناني لاعب كنا نراقبه منذ فترة. يُمكنه اللعب في جميع مراكز الهجوم، ورغم صغر سنه، إلا أنه يمتلك خبرة اللعب في المسابقات الأوروبية، في ذلك الدوري الأوروبي الموسم الماضي. أسلوبه في اللعب يمنحنا خيارات هجومية إضافية. يسعدنا أن نرى بدر الدين بوعناني يرتدي القميص ذي الطوق الأحمر، ونرحب به في نادي شتوتغارت”.