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رسميا.. تأجيل الدخول الجامعي إلى 3 أكتوبر

إلهام بوثلجي
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رسميا.. تأجيل الدخول الجامعي إلى 3 أكتوبر
أرشيف

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأجيل الدخول الجامعي إلى تاريخ 3 أكتوبر المقبل، بعدما كان مقررا في 18 سبتمبر.

وبحسب مراسلة الأمين العام للوزارة بتاريخ 18 أوت 2021 فقد تم تحديد تاريخ 4 سبتمبر لاستئناف العمل من قبل الموظفين والأساتذة والعمال على مستوى مؤسسات التعليم العالي، مع استكمال الامتحانات الاستدراكية المتبقية والمؤجلة مع نهاية السنة الجامعية الفارطة، والمداولات الخاصة بنهاية السنة الجامعية 2021/2020.

فيما تم تحديد الفترة من 4 حتى 9 سبتمبر للتسجيلات الجامعية النهائية للطلبة الجدد، مع انطلاق فترة إعادة التسجيل للطلبة القدامى في كل الأطوار من الليسانس والماستر والدكتوراه .
وحددت ذات التعليمة تاريخ 20 سبتمبر لفتح منصة “بروغرس” عبر الجامعات من أجل معالجة ملفات الترشح للماستر 1 للسنة الجامعية 2021/2022، فيما سيتم تنظيم مسابقة الالتحاق بالطور الثاني من التكوين على مستوى المدارس العليا يوم 21 سبتمبر 2021.

وأمرت الوزارة، بتنظيم حملات التلقيح بداية من 4 سبتمبر على مستوى الجامعات والمدارس العليا والمراكز الجامعية، أما بالنسبة لرزنامة التكوين في العلوم الطبية، فحددتها الوزارة على حسب كل سنة نظرا لخصوصيتها، حيث ستنطلق الامتحانات الاستدراكية المؤجلة يوم 4 سبتمبر عبر كليات الطب، أما بداية الأنشطة للطلبة المسجلين في الطب العيادي بعد السنة الثالثة فتنطلق يوم 4 سبتمبر، أما الطلبة المسجلون في السنوات الأولى والثانية والثالثة فسيكون الدخول الجامعي يوم 3 أكتوبر المقبل.

أما بخصوص مسابقات الدكتوراه، فذكرت المراسلة بأنها لا تزال قيد التحضير، فيما شددت الوزارة على ضرورة توفير الخدمات المتعلقة بالإيواء والنقل والإطعام بداية من 4 سبتمبر.

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