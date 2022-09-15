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رسميا.. تأجيل تاريخ الدخول بمراكز التكوين المهني

الشروق أونلاين
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رسميا.. تأجيل تاريخ الدخول بمراكز التكوين المهني
أرشيف

أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين مساء الخميس، عن تأجيل تاريخ الدخول التكويني لسبتمبر 2022، إلى يوم الإثنين 17 أكتوبر 2022.

بناء على ذلك، سيتم تمديد فترة التسجيلات للالتحاق بمراكز التكوين والتعليم المهنيين، إلى غاية يوم الخميس 6 أكتوبر 2022.

كما تمّ تعديل التواريخ المتعلقة بعملية الانتقاء والتوجيه، لتكون في الفترة ما بين 9 و11 أكتوبر 2022. في حين حدّد موعد التصحيح والمداولات بتاريخ 12 أكتوبر، على أن تعلن نتائج المداولات يوم الخميس 13 أكتوبر 2022.

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