رسميا.. تاريخا وتوقيتا وملعبا مواجهتَي “الخضر” مع الصومال وأوغندا

كشف اتحاد الكرة الجزائري مساء الخميس، عن تاريخَي وتوقيتَي وملعبَي مواجهتَي “الخضر” مع الصومال وأوغندا.

وتندرج المقابلتان ضمن إطار الجولتَين التاسعة (قبل الختامية) والعاشرة (الأخيرة) من تصفيات كأس العالم 2026.

وهكذا ستُجرى مباراة الصومال بِملعب “ميلود هدفي” بِوهران، في الـ 9 من أكتوبر المقبل، على الساعة الخامسة مساءً.

وتُقام مقابلة أوغندا بِميدان “حسين آيت أحمد” بِتيزي وزو، بعد خمسة أيام من ذلك على الساعة الخامسة مساءً.

وقالت هيئة الرئيس وليد صادي إن البرمجة رسمّتها “الفيفا”، وأرسلتها إلى اتحاد الكرة الجزائري.

ولا تملك الصومال ملعبا مؤهّلا لِاحتضان المقابلات الدولية الرسمية، وقد اقترح اتحاد الكرة في هذا البلد إقامة مواجهة “الخضر” بِالجزائر.