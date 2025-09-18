-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

رسميا.. تاريخا وتوقيتا وملعبا مواجهتَي “الخضر” مع الصومال وأوغندا

علي بهلولي
  • 51
  • 0
رسميا.. تاريخا وتوقيتا وملعبا مواجهتَي “الخضر” مع الصومال وأوغندا

كشف اتحاد الكرة الجزائري مساء الخميس، عن تاريخَي وتوقيتَي وملعبَي مواجهتَي “الخضر” مع الصومال وأوغندا.

وتندرج المقابلتان ضمن إطار الجولتَين التاسعة (قبل الختامية) والعاشرة (الأخيرة) من تصفيات كأس العالم 2026.

وهكذا ستُجرى مباراة الصومال بِملعب “ميلود هدفي” بِوهران، في الـ 9 من أكتوبر المقبل، على الساعة الخامسة مساءً.

وتُقام مقابلة أوغندا بِميدان “حسين آيت أحمد” بِتيزي وزو، بعد خمسة أيام من ذلك على الساعة الخامسة مساءً.

وقالت هيئة الرئيس وليد صادي إن البرمجة رسمّتها “الفيفا”، وأرسلتها إلى اتحاد الكرة الجزائري.

ولا تملك الصومال ملعبا مؤهّلا لِاحتضان المقابلات الدولية الرسمية، وقد اقترح اتحاد الكرة في هذا البلد إقامة مواجهة “الخضر” بِالجزائر.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: بلايلي يُوزّع وبوعالية يُسجّل

بِالفيديو: بلايلي يُوزّع وبوعالية يُسجّل

المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة في تربص تحضيري جديد

المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة في تربص تحضيري جديد

فضيل مغارية يكرّم من طرف النادي الإفريقي

فضيل مغارية يكرّم من طرف النادي الإفريقي

كلاسيكو شبيبة القبائل ومولودية الجزائر يوم 2 أكتوبر

كلاسيكو شبيبة القبائل ومولودية الجزائر يوم 2 أكتوبر

“العميد” يطير نحو ليبيريا

“العميد” يطير نحو ليبيريا

بن سبعيني ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة في ألمانيا

بن سبعيني ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة في ألمانيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد