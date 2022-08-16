رسميا.. تدريس الإنجليزية بأقسام الثالثة ابتدائي فقط

كشفت المدونة الرسمية للأدوات المدرسية للسنة الدراسية 2022/2023، التي أفرجت عنها وزارة التربية الوطنية بتاريخ الـ15 أوت الجاري، بأن إدراج مادة اللغة الإنجليزية بالطور الابتدائي سيمس بصفة حصرية أقسام الثالثة دون الرابعة والخامسة، وهو مشروع الرئيس تبون الذي سيتم السعي لتعميمه في المستقبل ليشمل باقي المستويات التعليمية، وذلك بغية الارتقاء بتدريس اللغات الأجنبية بالمدرسة العمومية.

وحددت الوزارة الوصية من خلال المدونة الرسمية، قائمة الأدوات المدرسية التي تلزم الأولياء باقتنائها لأبنائهم في الأطوار التعليمية الثلاثة، إذ تم إدراج ولأول لفائدة تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي كراس القسم والاختبارات لغة إنجليزية وكراس النشاطات لغة إنجليزية، وهو ما يؤكد ما انفردت به “الشروق” في أحد أعدادها السابقة بأن التجربة الأولى لتدريس المادة الحية ستمس تلاميذ الثالثة فقط، على أن يتم العمل على قدم وساق لتعميم المشروع ليشمل أقسام السنة الرابعة والخامسة ابتدائي في كافة جوانبه سواء ما تعلق بالتأطير البيداغوجي، المناهج التربوية والكتب المدرسية والهياكل والمنشآت القاعدية.

وأشارت وزارة التربية الوطنية إلى أن المدونة الرسمية للأدوات الرسمية برسم الموسم الدراسي المقبل، تمثل الحد اللازم الذي يجب اعتماده بغية عقلنة استغلال الأدوات المدرسية، لاسميا الكراريس التي يبقى جزء كبير منها غير مستغل في نهاية السنة الدراسية، بالإضافة إلى ترشيد اقتناء المستلزمات المدرسية والتقليص من تكلفة هذه الأدوات. وأكدت بأنه قد تم إنجاز ذات المدونة طبقا لمقتضيات البرامج التعليمية الخاصة بكل مستوى تعليمي وبكل شعبة بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، مع الأخذ بعين الاعتبار البعدين البيداغوجي والاجتماعي من جهة والبعد الصحي للوقاية والحد من الأضرار التي قد تؤثر على صحة التلاميذ من جهة أخرى، ومن ثم التجسيد الفعلي للإجراءات المتعلقة بتخفيف ثقل المحفظة المدرسية.