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الجزائر

رسميا.. تدشين مصنع فيات في هذا التاريخ

الشروق أونلاين
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رسميا.. تدشين مصنع فيات في هذا التاريخ

أكد والي ولاية وهران، السعيد سعيود، أن تسليم مصنع سيارات فيات التابع لالمجموعة العالمية ستيلانتيس، سيكون الأسبوع المقبل.

وأوضح الوالي سعيود، لدى ترؤسه لقاء تشاوريا مع فعاليات المجتمع المدني لولاية وهران، الأربعاء. أن تسليم مصنع فيات للسيارات سيتم خلال الأسبوع المقبل.

وأشار الوالي إلى أن المصنع سيوفر مناصب شغل جديدة لمختلف فئات المجتمع من مهندسين ،سائقين، وأصحاب الحرف معتبرا أن المشروع يشكل إضافة بالنسبة للولاية.

وكشفت الشروق في وقت سابق  أن تدشن العلامة الإيطالية للسيارات “فيات”، مصنعها بمنطقة طفراوي بولاية وهران رسميا الاثنين المقبل

وبحسب ما علمته “الشروق” من مجموعة ستيلانتيس للسيارات، فإن التدشين سيتم بحضور ممثلين عن السلطات الجزائرية والإيطالية، إضافة إلى الرئيس المدير العام لمجموعة ستيلانتيس كارلوس تافاريس، وسمير شرفان مدير العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بنفس المجموعة.

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