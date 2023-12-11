رسميا.. تدشين مصنع فيات للسيارات بوهران

أشرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، الإثنين، على تدشين مصنع سيارات فيات التابع للمجموعة العالمية ستيلانتيس.

وكات عون مرفقا بنائب الوزير الإيطالي للمؤسسات وعلامة صُنع في إيطاليا فلانتينو فالنتي، وسفير إيطاليا بالجزائر، جيوفاني يوجلياس، والمدير العام لمجمع سالانتيس إيطاليا كارلوس تفاريس، إضافة والي وهران السعيد سعيود.

وبناءً على الاتفاقية المبرمة بين المجمع ووزارة الصناعة، سيتم إنتاج 90 ألف سيارة في مرحلة أولى، موزعة على خطي انتاج، بـ 3 ماركات من علامة فيات، منها السياحية فيات 500 والسيارة النفعية دوبلو والجديد السيارة السياحية F ONE H

ويوفر المصنع 600 منصب شغل مباشر، من خريجي الجامعة ومراكز التكوين المهني، من بينهم مجموعة شباب تلقوا تكوينا في إيطاليا، على أن يرتفع عدد العمال إلى 2400 في غضون سنتين.

وظهر الإثنين، وصل عون إلى ولاية وهران لتدشين مصنع السيارات السياحية والنفعية الخفيفة لعلامة فيات، أين كان في استقباله والي الولاية سعيد سعيود.

وفي وقت سابق، أكد والي ولاية وهران، السعيد سعيود، أن تسليم مصنع سيارات فيات، سيكون خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري.

وأوضح الوالي سعيود، لدى ترؤسه لقاء تشاوريا مع فعاليات المجتمع المدني لولاية وهران، الأربعاء. أن تسليم مصنع فيات للسيارات سيتم خلال الأسبوع المقبل.

وأشار الوالي إلى أن المصنع سيوفر مناصب شغل جديدة لمختلف فئات المجتمع من مهندسين ،سائقين، وأصحاب الحرف معتبرا أن المشروع يشكل إضافة بالنسبة للولاية.

وكشفت الشروق في وقت سابق أن تدشن العلامة الإيطالية للسيارات “فيات”، مصنعها بمنطقة طفراوي بولاية وهران رسميا الاثنين المقبل

وبحسب ما علمته “الشروق” من مجموعة ستيلانتيس للسيارات، فإن التدشين سيتم بحضور ممثلين عن السلطات الجزائرية والإيطالية، إضافة إلى الرئيس المدير العام لمجموعة ستيلانتيس كارلوس تافاريس، وسمير شرفان مدير العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بنفس المجموعة.