رسميا.. تسديد الضرائب عبر بطاقات “سي إي بي” و”الذهبية”

إتفاقية بين مديرية الضرائب والبنك الخارجي الجزائري

تنفيذا لتوجيهات السلطات العمومية، تم إطلاق بوابة “مساهمتك” التي ستمكن المتعاملين الاقتصاديين ومختلف دافعي الضرائب من تنفيذ إقراراتهم الضريبية حتى عبر بطاقة “سي إ بي” أي بطاقة الدفع الإلكترونية بين البنكية أو البطاقة الذهبية لبريد الجزائر، عبر الولوج لهذه البوابة الإلكترونية، التي تم تنفيذها بالتنسيق بين المديرية العامة للضرائب والبنك الخارجي الجزائري.

وفي هذا السياق، وفي إطار إطلاق البوابة الرقمية الجديدة “مساهمتك”، تم التوقيع على اتفاقية بهدف الانضمام إلى نظام قبول الدفع الإلكتروني “سي إي بي”، بتاريخ 19 جويلية 2021، بمقر وزارة المالية، بين المديرة العامة للضرائب والمدير العام للبنك الجزائر الخارجي، بحضور أمين عام وزارة المالية، ويتماشى نظام “مساهمتك” الجديد مع توجيهات السلطات العمومية، التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمة للضرائب، لا سيما من خلال تبسيط الإجراءات وإضفاء الطابع المرن عليها لصالح الفاعلين الاقتصاديين، كما سيسمح هذا الإجراء بتوسيع القاعدة الضريبية ويساعد على تحسين العلاقات بين الإدارة ودافعي الضرائب بشكل عام.

وبفضل مساهمة ودعم البنك الخارجي الجزائري و”ساتيم” و”جي مونتري”، تم إنشاء هذا النظام الجديد، حيث أن مساحة “مساهمتك”، مخصصة لدافعي الضرائب المسجلين الخاضعين للبنى التحتية الضريبية غير المجهزة بنظام المعلومات “جبايتك”، وبالتالي فإن المشروع الجديد سيسهل الإجراءات الإدارية ويبسط الوفاء بالالتزامات الضريبية لدافعي الضرائب، عبر تمكينهم من دفع ضرائبهم عبر الإنترنت، كما يمكن دافعي الضرائب الذين يحملون بطاقة “سي إي بي” أو البطاقة “الذهبية” لبريد الجزائر، من دفع إقراراتهم الضريبية عبر الولوج إلى مساحتهم الخاصة على بوابة “مساهمتك”.

وفي إطار تعميم هذه الخدمة الإلكترونية، سيتم في البداية وضع خدمات البوابة في موقعين تجريبيين، وهما مديرية ولاية وهران الشرقية ووهران الغربية للضرائب، مع العلم أن خدمات بوابة “مساهمتيك” مجانية وتسمح بتبادل آمن للبيانات بين دافعي الضرائب والبوابة المذكورة.