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رياضة

رسميا.. تعيين يورغن كلوب مدربا جديدا للمنتخب الألماني

عمر سلامي
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رسميا.. تعيين يورغن كلوب مدربا جديدا للمنتخب الألماني
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يورغن كلوب

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم رسميا عن تعيين المدرب يورغن كلوب مدربا جديدا لمنتخب “المانشافت”.

ورحب الاتحاد الألماني عبر صفحته الرسمية بالمدرب الجديد للمنتخب، كما أعلن عن أسماء أعضاء الطاقم الفني الذي سيعمل مع كلوب.

وحسب تقارير إعلامية فإن المدرب يورغن كلوب وقع على عقد يمتد إلى غاية 2030.

ويخلف كلوب المدرب يوليان ناغلسمان، الذي استقال من تدريب منتخب ألمانيا، عقب الخروج المبكر لـ”المانشافت” من دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026، إثر الخسارة أمام باراغواي بركلات الترجيح.

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