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الجزائر

رسميا.. تقليص عدد الشركات الفرعية في سونلغاز إلى 11 شركة

الشروق أونلاين
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رسميا.. تقليص عدد الشركات الفرعية في سونلغاز إلى 11 شركة

تم رسميا تقليص عدد الشركات الفرعية في سونلغاز من 34 إلى 11 شركة، حسب ما تقرر قي اجتماع مجلس إدارة المجمع.

وأوضح بيان للمجمع أنه تبعا لمخرجات اجتماع مجلس الإدارة تم رسميا تقليص عدد الشركات الفرعية في سونلغاز من 34 إلى 11 شركة وهذا بعد أن تقرر كمرحلة نهائية دمج شركة كهرباء الجزائر في شركة سونلغاز – إنتاج الكهرباء.

كما تم دمج شركة شمس في شركة سونلغاز – الطاقات المتجددة، وشركة أمن وحماية المنشآت الكهربائية والغازية في شركة سونلغاز-الخدمات.

وبالمناسبة، ترأس مراد عجال، الرئيس المدير العام لسونلغاز، احتفالية حضرها ممثلو نقابات العمال ولجان المشاركة، إلى جانب الإطارات المسيرة في المجمع، أين أثنى المسؤول الأول على سونلغاز على المجهودات التي يبذلها الشريك الاجتماعي من أجل ضمان استقرار مناخ العمل داخل شركات المجمع.

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