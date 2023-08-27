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رياضة

رسميا.. توبة ينتقل إلى هذا النادي

علي بهلولي
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رسميا.. توبة ينتقل إلى هذا النادي
ح.م
أحمد توبة بِزيّ نادي ليتشي الإيطالي.

أعلنت إدارة نادي ليتشي الإيطالي، الأحد، عن انتداب اللاعب الدولي الجزائري أحمد توبة.

وكان المدافع توبة (25 سنة) يرتبط مع نادي باشاكشهير التركي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2022 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2025.

وقالت إدارة نادي ليتشي في بيان لها إن جلبت اللاعب توبة بِصيغة الإعارة لِمدّة موسم واحد، مع وجوب شراء العقد في صيف 2024، إذا قدّم العروض الفنية المأمولة. وأضافت أن الدولي الجزائري أجرى الفحوصات الطبّية “الروتينية”، مُجتازا الفحص بِسلام.

وكان فريق ليتشي قد وفّق في الجولة الأولى من عمر البطولة الإيطالية للموسم الجديد، لمّا فاز بـ (2-1) على الضّيف نادي لاتسيو. وسيلعب مباراة الجولة الثانية مساء الأحد خارج القواعد أمام فريق فيورنتينا.

وسبق لِفريق ليتشي الإيطالي أن ضمّ في صفوفه لاعبا دوليا جزائريا، والأمر يتعلّق بِالمدافع جمال مصباح، ما بين 2009 و2012.

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