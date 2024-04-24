رسميا.. جامايكا تعترف بدولة فلسطين

أعلنت جامايكا، الأربعاء، الاعتراف بدولة فلسطين، لتكون بذلك الدولة الـ142 التي تعترف بها، وجددت دعمها لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأكدت وزيرة الخارجية والتجارة الخارجية في جامايكا، كامينا سميث، أن حكومتها قررت الاعتراف بدولة فلسطين. جاء هذا الإعلان بعد مداولات في مجلس الوزراء الجامايكي.

وأشارت سميث إلى أن هذا القرار يتماشى مع التزام جامايكا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، الذي يؤمن الاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين الدول ويؤكد على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وسيادة القانون الدولي.

كما جددت دعم جامايكا لوقف فوري لإطلاق النار، وزيادة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

يأتي ذلك في حين تعتزم إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطينية وتدعو الاتحاد الأوروبي لدعم ذلك، كما تدرس أستراليا أيضا الاعتراف بدولة فلسطين.