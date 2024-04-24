-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

رسميا.. جامايكا تعترف بدولة فلسطين

الشروق أونلاين
  • 308
  • 0
رسميا.. جامايكا تعترف بدولة فلسطين

أعلنت جامايكا، الأربعاء، الاعتراف بدولة فلسطين، لتكون بذلك الدولة الـ142 التي تعترف بها، وجددت دعمها لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.  

وأكدت وزيرة الخارجية والتجارة الخارجية في جامايكا، كامينا سميث، أن حكومتها قررت الاعتراف بدولة فلسطين. جاء هذا الإعلان بعد مداولات في مجلس الوزراء الجامايكي.

وأشارت سميث إلى أن هذا القرار يتماشى مع التزام جامايكا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، الذي يؤمن الاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين الدول ويؤكد على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وسيادة القانون الدولي.

كما جددت دعم جامايكا لوقف فوري لإطلاق النار، وزيادة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

يأتي ذلك في حين تعتزم إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطينية وتدعو الاتحاد الأوروبي لدعم ذلك، كما تدرس أستراليا أيضا الاعتراف بدولة فلسطين.

مقالات ذات صلة
الديوان الملكي السعودي يٌعلن دخول الملك سلمان إلى المستشفى

الديوان الملكي السعودي يٌعلن دخول الملك سلمان إلى المستشفى

تطابق مواقف الجزائر وجنوب إفريقيا بخصوص القضيتين الفلسطينية والصحراوية

تطابق مواقف الجزائر وجنوب إفريقيا بخصوص القضيتين الفلسطينية والصحراوية

دول أوروبية تُنسّق للإعتراف بدولة فلسطين

دول أوروبية تُنسّق للإعتراف بدولة فلسطين

فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية

فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية

جدل كبير في إسبانيا بسبب محاولة الإمارات الاستحواذ على “ناتورجي”

جدل كبير في إسبانيا بسبب محاولة الإمارات الاستحواذ على “ناتورجي”

ضغوط غربية لمنع إبحار “أسطول الحرية” والاحتلال يتوعد.. هل يتكرر سيناريو “مرمرة”؟

ضغوط غربية لمنع إبحار “أسطول الحرية” والاحتلال يتوعد.. هل يتكرر سيناريو “مرمرة”؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد