رسميا.. حلف “الناتو” يتوسّع إلى 32 دولة

أصبحت السويد رسميا يوم الخميس، العضو الـ 32 في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد تسليم أوراق انضمامها خلال مراسم أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وتقدمت فنلندا والسويد بطلب رسمي للانضمام إلى الحلف في ماي 2022. أشهرا قليلة بعد بدء العملية العسكرية التي تشنّها روسيا في الأراضي الأوكرانية منذ 24 فيفري 2022.

وفيما تمكنت فنلندا من الالتحاق بالحلف منذ شهر أفريل الماضي، واجه طلب السويد تحفظا من الجانب التركي. بسبب إيواء ستوكهولهم لناشطين في حركات كردية تصنّفها أنقرة تنظيمات إرهابية.

لكن بعد موافقة البرلمان التركي في جانفي الماضي، ستكون السويد عضوا في حلف “الناتو” إلى جانب كل من: