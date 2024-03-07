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العالم

رسميا.. حلف “الناتو” يتوسّع إلى 32 دولة

الشروق أونلاين
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رسميا.. حلف “الناتو” يتوسّع إلى 32 دولة
أرشيف
حلف الناتو

أصبحت السويد رسميا يوم الخميس، العضو الـ 32 في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد تسليم أوراق انضمامها خلال مراسم أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وتقدمت فنلندا والسويد بطلب رسمي للانضمام إلى الحلف في ماي 2022. أشهرا قليلة بعد بدء العملية العسكرية التي تشنّها روسيا في الأراضي الأوكرانية منذ 24 فيفري 2022.

وفيما تمكنت فنلندا من الالتحاق بالحلف منذ شهر أفريل الماضي، واجه طلب السويد تحفظا من الجانب التركي. بسبب إيواء ستوكهولهم لناشطين في حركات كردية تصنّفها أنقرة تنظيمات إرهابية.

لكن بعد موافقة البرلمان التركي في جانفي الماضي، ستكون السويد عضوا في حلف “الناتو” إلى جانب كل من:

  • فنلندا،
  • بلجيكا،
  • كندا،
  • الدنمارك،
  • فرنسا،
  • أيسلندا،
  • إيطاليا،
  • لوكسمبورغ،
  • هولندا،
  • النرويج،
  • البرتغال،
  • المملكة المتحدة،
  • الولايات المتحدة،
  • اليونان،
  • تركيا،
  • ألمانيا،
  • إسبانيا،
  • التشيك،
  • المجر،
  • بولندا،
  • بلغاريا،
  • إستونيا،
  • لاتفيا،
  • ليتوانيا،
  • رومانيا،
  • سلوفاكيا،
  • سلوفينيا،
  • ألبانيا،
  • كرواتيا،
  • الجبل الأسود،
  • ومقدونيا الشمالية.
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